貿戰升級：美國已啟動對約3000億美元華貨徵稅程序

中美在華盛頓舉行第11輪貿易談判已結束，美國財長姆紐欽指會談有建設性。同時，中國副總理劉鶴亦指貿易談判進行得「還好(fairly well)」，會在未來某些時候再繼續。



美國總統特朗普其後於社交網站發文，稱過去兩天中美雙方就兩國的貿易關係狀況進行了坦率且有建設性的對話，自己與中國國家主席習近平的關係依然牢固，未來對話仍會繼續。但同時，美國已向中國施加關稅，「可能會亦可能不會取消」，要視乎將來的談判情況。



劉鶴離開華盛頓前接受中國傳媒訪問時指，中美雙方達成技術性的交流，一致認為雙方需要保持繼續磋商，但稱中方不會在原則性問題上讓步；他亦指談判並沒有破裂，而是恰恰相反，這只是兩國談判中正常的小曲折，是不可避免的，中方對磋商未來審慎樂觀。他又透露，雙方經貿團隊商定，將很快在北京見面，繼續進行溝通，推動磋商。



其後，美國貿易代表處發出萊蒂澤的聲明，正式宣布周五(10日)較早前美方已根據特朗普的指示，對約2,000億美元中國貨徵收的關稅，由10%增加至25%，並且下令啟動對餘下約3,000億美元中國貨品加徵關稅的程序，以上稍後將刊登在聯邦公報。而有關最後決定加徵關稅之前所啟動程序的詳情，將會在下周一(13日)刊於貿易代表處的網站。



彭博社引述消息指，美方劃下底線，在向餘下3,250億美元華貨加徵關稅之前，給予中方3至4周時間達成貿易協議。



英媒引述消息報道，中美談判受挫，是因為中方希望刪除之前會修改法例，在知識產權到強制技術轉移等方面實施新政策的承諾；而劉鶴在過去兩日的會談，曾以中國可以透過國務院發布法令來推動政策轉變，試圖說服萊蒂澤，不過萊蒂澤回應中國應該履行修改法律的承諾；兩日的貿易談判因而停滯不前。



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