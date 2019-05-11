中證監：對上市公司監管力度必須加大

中證監主席易會滿表示，上市公司和大股東必須牢牢守住「4條底線」，包括不披露虛假信息；不從事內幕交易；不操縱股票價格；不損害上市公司利益。另要堅持從源頭提升上市公司質量，防止病從口入。並繼續保持首次公開招股(IPO)常態化，堅持競爭中性，切實做到好中選優，支持優質企業回歸A股。



他透露，上市公司現金分紅的公司數量與規模逐年遞增，2018年共有2,787間上市公司實施現金分紅，金額達到11,500億元人民幣。



監管方面，他認為對上市公司的監管力度必須加大，監管重點在於公司治理，包含信息披露和內部控制。通過公司治理的強化，促進經營管理水平的提升。要通過持續監管，精準監管，提高上市公司信息質量。



他建議，在充分調查研究的基礎上，應適度優化併購重組、再融資、減持、分拆上市等一系列制度，大力發展直接融資特別是股權投資，進一步提高資本市場形成效率，以助緩解融資難融資貴問題。另外，要加快推進資本市場綜合性改革和對外開放，堅持增量和存量並重，把好市場入口和出口兩道關，以增量帶動存量，實現市場化優勝劣汰，持續提高上市公司質量，以關鍵制度創新，促進資本市場的健康發展。



同時，他指要探索創新退市方式，實現多種形式的退市渠道，對嚴重擾亂市場秩序、觸及退市標準的企業，堅決退市一退到底。另要完善併購重組破產重整等機制，支持優質資產註入上市公司。



股市方面，他指近期受外部環境影響而有一定的震盪波動，但從長期來看，資本市場是經濟的晴雨表，這主要通過上市公司質量體現。儘管面臨外部不確定性，今年以來中國經濟開局平穩，主要指標保持在合理區間，並好於預期，經濟的新動能加速提升，發展的協調性有效增強，市場預期明顯改善。



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