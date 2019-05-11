1周10大驚奇：丁蟹效應發威　真係死梗？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月，雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日已預言4月市況穩步上揚，直到上周都看好股市。不過，隨着中美貿易衝突升級，本周港股就大跌了，異象又怎預言呢？答案是暫不用過分看淡！冀繼續為讀者帶來具國際視野的另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、異象：「呢條線」話未使太悲觀】

適逢冧市，相信不少人會問：「究竟是升市調整，還是冧市開端？」若從下列指標來看，暫時似是升市調整居多。



該指標為量度美國紐交所上升與下跌股份數目差距的累積升跌線(cumulative advance-decline line)，於上周五(3日)創下歷史新高，反映美股「市底」很硬淨，升市具備深度及闊度，亦足以證明目前美股並未陷入熊市，因為該指標永遠不會在熊市時創下新高。(本文附圖一)



該指標為量度美國紐約證券交易所上升與下跌股份數目，若數值愈高，即代表上升股份愈多於下跌股份。根據往績，除非美股創新高而該線反向下跌，才是熊市迹象，目前並未出現類似背馳。



【2、短期關鍵！睇實標指能否重上2880點】

至於後市，由於不少報道會分析港股，故不是《1周10大驚奇》重點，投資者不妨多加關注全球「火車頭」美股，因它絕對能牽動港股走勢，目前確實處於關鍵時刻！



資深分析員、專門研究「波浪理論」、去年11月警告股市要累瀉近兩成、今年4月21日預言只要標指升穿2,915點就會創新高，結果言中的ElliotWaveTrader.net創辦人Avi Gilburt本周表示，目前標指支持位約處於2,880至2,884點(收市計)，只要不確認失守，未來數周或會升穿3,000點，上望3,011至3,045點區間，即再創新高。



結果標指周三(8日)收報2,879點，周四(9日)更跌至2,870點。由於「圖表派」一般以失守3日作為確認跌穿，故標指周五(10日)走勢更關鍵。



他稱，一旦確認今次自去年12月起的升浪完結，標指最壞情況是下試2,200點(即有機會再跌兩成)，預計在今年下半年出現。



不過，他仍然強調，根據波浪理論，美股牛市遠遠未完結，因「終極一升的5浪」依然未到，或一直反覆升至2022或2023年才真正見頂，屆時標指可能升至3,500至4,000點水平。



【3、日本逾3萬億大水喉 隨時「外闖」撈底？】

其實，投資者或未需要太悲觀，因市場仍然「水浸」。隨着日本進入「令和」時代，當地史無前例的十日假期於周一(6日)結束，金融市場自周二(7日)起復市，可惜首周連跌4日，即「令和」時代暫未見升市。不過，這反而預示着一個重要信息，就是日本依舊面對着經濟老問題，大筆資金與其留在國內，倒不如積極準備「走出去」投資。



摩根大通指出，當地新一個財政年度自4月開始，機構投資者會陸續收到來自日本政府的債券贖回資金，預計高達44萬億日圓(約3,980億美元或約3.1萬億港元)。隨着長假期結束，資金將部署「外闖」。



該行指出，在日本長假期期間，由於擔心日圓匯價會突然抽升，加上觀望中美貿易談判，絕大多數日本機構投資者對海外投資配置會保持克制，惟隨着假期過去，相信絕大部分「大戶」不會再觀望，可能很快就會沽售日圓「外闖」。



當然，目前仍受制於中美貿易談判，相信只要明朗化，該些資金就會出動。因此，摩通看淡日圓會轉弱，兌每美元在未來數月或見114水平(即每百日圓兌港元處於6.84)。



【4、異象：債市露端倪！「春江鴨」賭中美冇事？】

事實上，就在特朗普周日(5日)表示會加額徵收中國輸美2,000億美元貨品關稅稅率至25%後，有交易員透露，期權市場交易正買入美債與德債的認沽期權，即對賭它們會跌價。



由於債券被視為避險資產，市場人士賭跌，即認為資金會流出該類資產，反映他們預期中美緊張氣氛不會維持太久，更重要的是，主要對賭人士來自亞洲。



Mizuho International歐洲利率策略主管Peter Chatwell指出，從上述債券交易來看，市場樂觀地認為中國會讓步，中美會達成貿易協議。



由於債市涉及金額遠遠大於股市，能「造市」機會極微，故市場人士對債市交易出現異象表關注。



不過，管理資產約1億美元的「蚊型」對沖基金Timefolio Asset Management行政總裁Jae Lee透露，已在周五沽空中國股票期貨。他說：「老實講，我不認為周五中美會公布好消息。如果你覺得股市會在下周一(13日)上升，需要有好像取消關稅的新聞。」



他又稱，「國家隊」很難在下周一再維穩股市。本周是令人記住的一周，料特朗普會在未來數周公布更多關稅措施。



究竟誰是「春江鴨」？相信很快就揭曉。



【5、有專家貿疑：特朗普可能「玩緊我哋」】

查實，特朗普十分在意股市升跌、不會容許股市大冧是眾所周知的事，惟他近日一反常態，主動打破股市悶局，容許冧市發生，惹起市場人士質疑。



Markets.com首席市場分析師Neil Wilson表示，這不得不感覺到總統有點正在「玩我們」。他很可能會押後達成協議，以便將這項成就看起來更令人印象深刻。



事實上，中美頂級專家暫時仍認為，中美達成協議的機會頗高。被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)本周表示，仍樂觀認為中美達成貿易協議的可能性達80%。



他稱，特朗普的Twitter留言所造成的後果，有時未必如想像般糟糕，「我們在路上遇到小小波浪，他們周五不太可能達成協議。」惟他相信，雙方最終能達成協議，只是需要多花一點時間。



中國人民銀行前顧問、現任清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵亦表示，中國最早會在周五或之後不久，與「理性瘋狂」的特朗普達成貿易協議，因為雙方都想解決貿易糾紛。



【6、經濟學家鬧爆！特朗普搞關稅係「掩眼法」】

雖然特朗普經常自誇關稅對美國經濟有貢獻，但經濟學家分析，是有點幫助，但不能談得上貢獻！



美國目前額外徵收的關稅主要來自兩部分：中國進口產品及多國鋼鋁關稅。根據諮詢機構Trade Partnership資料，兩者帶來的額外關稅佔關稅總額11%。



不過，若回看過去5年美國聯邦預算赤字，就可以發現徵收額外關稅與否無太大關係。舉例來說，2018年因加徵關稅令收入增加70億美元，但對於3萬億美元以上的稅收來說，僅「蚊髀同牛髀」。相反，聯邦預算赤字持續惡化，原因在於特朗普推動減稅，令國家稅收更少，惟支出持續上升。因此，關稅無助減少赤字！



再者，由於美國進口多於出口，貿易對美國經濟增長的貢獻在過去3季都是「負數」。Oxford Economics分析師指出，實情是關稅限制了經濟表現，在今年1、2月，美國對中國出口大跌21%，而來自中國的進口也減少12%。



研究機構Peterson Institute for International Economics分析師亦表示，特朗普斷言中國須負擔關稅是無稽，「要負擔關稅的是進口貨物的美國企業，最終這些稅是由美國消費者負擔。」



聯儲局旗下紐約聯儲銀行、普林斯頓大學和哥倫比亞大學的經濟學家，於今年3月發表的研究結果顯示，美國獲得的關稅收入，不足以彌補進口商和消費者的損失。世界銀行也有類似觀點。



因此，關稅對美國的具體幫助或許只是把中國逼上談判桌，特朗普擁有的籌碼不是關稅，而是經濟仍夠好而已。



【7、真係敢？倘特朗普「晒冷」 連任都難】

更重要的是，特朗普真的敢「晒冷」？花旗發表數據顯示，截至目前為止，在中國出口至美國的貨品中，有大約40%未受關稅影響，若特朗普真的對這3,250億美元貨品加徵關稅，美國消費者不得不為此「埋單」，甚至可能推升通脹，因該些貨品才是主打「消費品」，例如家具、服裝等。



另一華爾街大行高盛認為，特朗普對上述3,250億美元貨品加徵關稅的可能性約30%左右。再者，若全面加徵關稅要需時數月，因要徵求公眾意見，並必須完成一套正式流程。因此，該行認為，屆時中美可能已達成協議了。



值得留意的是，雖然美國已正式對2,000億美元中國進口貨品關稅增至25%，涵蓋超過5,700種貨品，惟與過往不同，若貨品在關稅生效一刻已離開中國、並在運送途中，可獲豁免邀交更多稅款。鑑於貨品運送一般需時2至4星期，故真正影響或稍後才浮現。換言之，雙方其實仍有幾周時間來完成最終的貿易協議。



特朗普真係敢「晒冷」？



【8、巴菲特：買股是「聰明」 或平到「荒謬」】

儘管中美貿易再起衝突，惟「股神」巴菲特本周在接受外國傳媒訪問時仍表示，相比投資債券，買股看起來依然是「聰明的投資」。



他說：「我會願意持有股票多於債券，相信回報會高於30年期美國國債的3%。在很多情況下，股票看起來真的是完全聰明的投資。」



他又指出，如果利率維持在目前的低水平，股票依然是「荒謬地便宜」。他說：「我們正處於十分、十分低的通脹，已很久沒有達到聯儲局的2%目標...」



【9、丁蟹效應又應驗？今年看淡的人特別多...】

說了外圍及分析了貿易戰，輪到提及港股，本周暴瀉逾千點，姑勿論甚麼原因，最少再次證明「丁蟹效應」絕對名不虛傳，今次又應驗，異象亦要「寫個服字」！事關由鄭少秋(秋官)主演的《詭探前傳》已於4月29日晚上播出，預計一直播到6月7日。此前已有不少輿論擔心期間股市會大冧，結果僅僅播出一星期後，就被「烏鴉口」言中。



不過，相比起今年以來的升幅，本周的跌市未算惹來恐慌，事實上，今年以來投資者多看淡，或令後市難大冧。本周有統計指出，香港今年以來最受歡迎的交易所交易基金(ETF)是一隻沽空大市的基金，即透過跌市來賺錢。



數據顯示，南方東英恒生指數每日反向ETF產品於2019年以來，吸引了2.92億美元(約22.7億港元)資金，為香港交易所交易的基金中位居榜首。不過，投資者看淡未獲回報，因這隻ETF今年以來累跌逾一成。



【10、勞勞碌碌爆晒煲？要40歲前退休 真係有計！】

最後分享一下提早退休的問題！以下是給予工作極忙碌，又或者「為了小孩，好難言退」、「沒有小孩，但正在供樓，慘過手停口停」的人...怎樣能做到30多、甚至40多歲就退休的「真人故事」！當中涉及一個叫「FIRE」的名詞，究竟「這團火」是甚麼呢？



●FIRE是甚麼？

在美國，千禧一代擁抱了一個所謂「FIRE」運動，即「financial independence, retire early(經濟獨立，退早退休)」的縮寫。



FIRE是以投資為藍本，計算未來40年複利率，或計算透過買入低成本指數基金(例如香港的盈富基金)、房地產出租投資回報率等，來作為退休後的花費來源。FIRE的討論圍繞財務管理，例如：將你的儲蓄比例增加到70%策略、怎利用航空公司回贈實現廉價出行、在雜貨店節省幾蚊幾毫的方法等。



FIRE可分為數種：一些人的做法是「瘦FIRE」(即極度節儉)，一些人是「肥FIRE」(即保持較常規生活水準的同時，努力進行儲蓄和投資)，一些人是「咖啡式FIRE」(即儲到錢退休後會做兼職，為的是公司提供的醫療保障)。



看到這裏，相信你也猜到FIRE的意思。簡而言之，就是「乜都慳」，要實現最大化的減少開支，同時將剩下來的錢做低風險投資，例如買樓收租或買股票指數基金，到了這些投資收入足以支持往後生活，就是「已FIRE」，即意味目標達成，例如每年投資回報4%，就用這「4%」作為生活費，不動搖「種子錢」，這樣就可以持續無憂地退下來。



不過，FIRE是有條件的，例如：已婚人士較容易實現、願意不追求奢華生活、願意子女入讀政府學校，總之要肯過平凡生活，才有望30至40歲實現「已FIRE」。



●真實例子

博客1500Days.com創辦人Carl Jensen於2017年、年屆43歲時提早退休，並擁有兩名小孩。他說：「我後悔之前太勞苦，直至認識到FIRE。」



他說：「當我還是年輕的時候，死心塌地累積財富，每周經常工作逾80小時，並與太太將房屋分租出去，但無論怎樣也積累不了太多財富，30多歲仍是過着模糊的生活，我期望提早退休，解決所有問題，但做不到。最後我接觸了FIRE才大開眼界，與妻子傾談後，想出了一個計劃：在接下來的5年從收入中儲一大筆錢，並大幅削減開支，直到兩人的淨資產達到120萬美元左右。」



結果他於2017年退休了！退休期間，他和妻子、兩個小孩每年靠大約4萬美元的投資收入生活。他表示，賣掉了自己的四房大宅，降級到一個面積較小的單位，就擁有用來投資的「種子錢」，以實現FIRE。



由於他的妻子喜歡寫作，目前仍在工作，但不用為錢而做，他們還沒有動用FIRE的退休帳戶「種子錢」，日常用品購自超市，汽車和家裏的維修都是Jensen自己主理。



Jensen是跟隨FIRE的「4%法則」，即每年只會提取「種子錢」之中的4%作為花費，而該4%可以是投資回報，故未必會令「種子錢」減少。



●投資儲蓄及投資

看完Jensen例子，或許讀者對「FIRE」仍未太明白，再看看以下例子。



有一對夫婦，在1991年、年僅38歲時就退休了，並在過去28年走遍全球，按自己的心意生活。究竟是怎樣？故事的主角是Billy及其妻子Akaisha Kaderli，他們能提早退休不是因「中了六合彩」，也沒有繼承遺產，甚至沒有100萬美元積蓄，而是相信FIRE，退休時儲了50萬美元(約390萬港元)。



由於他們一早就想提早退休，於是計算出每年可靠2萬美元(約15.6萬港元)生活，將之乘以25年，意味只需50萬美元即可。2萬美元就等如每年提取50萬美元的4%，其餘的錢可繼續透過投資增長，足夠數十年使用。



他們設定50萬美元儲蓄目標時已36歲，接下來靠的是「慳」，兩年多後再出售物業及餐館，成功儲了50萬美元。



至於怎樣「錢滾錢」？他們主要投資美股標指指數基金(即類似香港的盈富基金)。Billy指出，自1991年1月退休以來，標指每年平均回報達10%，但他們只提取2或3%作使費，餘下7或8%再投資，結果現時資產淨值較當年退休時更高。



或許目前大家對FIRE的主旨較清楚了！



●不要被「仇敵」阻止你

當然，上述夫婦計劃在30多歲就退休，除了你可能會質疑之外，他們當時也受到朋友及家人極大反對！原因當然是「不要浪費青春、不往上爬會後悔...」



他們承認，朋友及家人大力反對是實踐FIRE的「最艱難」部分，因他們不會送上祝福。當然，接近30年了，回首過去，目前那些朋友仍要努力及辛苦工作，並尋找如何提早退休的方法。



因此，他們認為，若決定要實行FIRE，就要堅定地去做，不要聽太多人的意見。當然，夫婦勸勉一定要夠「定力」，不能做「大花筒」，計劃要可行，不任意妄為，這並不容易。



但願上述對你有所得着...

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