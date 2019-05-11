被拒進入美國市場　中移指美應拋開政治偏見

就美國聯邦通訊委員會(FCC)周四(9日)一致通過，拒絕中國電訊商中國移動(00941)在美國提供電訊服務，中移發表聲明指，FCC用了7年8個月時間，無明確理由及依據否決公司對牌照的申請，有悖於市場經濟原則，不符合經濟全球化趨勢。



中移國際希望美國政府拋開政治偏見，停止打壓，公平公正公開對待赴美投資企業。



該公司美國分部早於2011年已向華府申請，為美國及其他國家提供手機通訊的電訊互連服務。若獲批准，該公司可存取美國電話線、光纖電纜及通訊衞星。FCC以5票反對、零票贊成否決申請，指中移由中國政府擁有及控制，憂慮它成為北京的經濟間諜及情報活動工具。FCC建議華府應採取額外措施，調查是否撤回向中國電信(00728)及中國聯通(00762)等中國公司批出的許可。



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