比特幣升穿6700美元　分析料18個月內有望創新高

根據數據平台CryptoCompare資料，虛擬貨幣比特幣升穿6,700美元關，過去24小時由低位6,256.61美元拉升至高見6,787.84美元，最新報6,707.35美元，漲6.8%。



年初至今計，比特幣累升約81.2%。如與2017年曾見近2萬美元的歷史高位相比，則仍累跌逾六成。



比特幣大好友、Galaxy Digital創辦人兼行政總裁Michael Novogratz接受外媒採訪時預期，比特幣有望於18個月內突破歷史高位。目前，其下一阻力位將是10,000美元。但由於其他虛擬貨幣如以太幣及瑞波幣的使用範圍不如比特幣，因此料比特幣這次將不會快速上漲。



此前，有分析指比特幣的上升，或與來自投資機構對其交易的興趣逐漸增加有關。



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