一周專家樓評：空置稅可唔可以壓樓價？私樓癲升係「被迫」？

中美貿易戰愈演愈烈，若然最終衝擊全球實體經濟，香港樓市走唔走得甩？即將實行嘅一手空置稅，又會唔會成為壓垮樓價嘅最後一根稻草？公屋輪候「登六」嘅嚴峻房屋問題，以及未來一手潛在供應維持不變，對樓價有咩影響呢？



全個星期嘅專家樓評，喺度一次過睇晒！想睇埋片嘅話，記得click入埋以下連結啦！



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【林浩文】：徵收空置稅會衝擊樓價？

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最近不少人談論空置稅，香港的空置稅和外國的空置稅有少少分別，外國的空置稅不論一手樓和二手樓都會有。



至於香港的空置稅就集中在一手樓，影響發展商為主，徵收應課差餉租值200%的空置稅，大約等於樓價的3%至4%。如果樓價繼續向上升，發展商有可能將這部分本錢轉嫁至買家。



相反，如果樓市表現不好，空置稅就成為了發展商的額外成本，但最終會影響到樓價？



筆者認為不會這樣快影響到樓價，特別是一般住宅。然而，對超級豪宅可能會有一定的影響性，特別是發展商的部署。未來如果加空置稅，會影響地價的收入，及發展商買地的出價。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文



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【陳永傑】：公屋輪候「登六」 房屋問題嚴峻

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房委會較早前公布公屋輪候冊數據，截至去年底公屋平均輪候時間為5.5年。團結香港基金最近發表新一期土地及房屋政策倡議報告，表示未來3年公屋平均輪候時間將「登六」，突破6年。



政府已經將公私營房屋比例有所調整，由六四比改為七三比，換言之，公屋房屋數量應該增加，但公屋輪候卻可能由5.5年進入「登六」境地。如是觀，香港房屋問題只會愈來愈嚴峻，無論公營私營房屋皆如是，私樓不是被「迫降」而是被「迫升」。



團結香港基金報告又指出，2023年的私人住宅供應量會較去年下跌4成。在這情況之下，莫說私樓價格下跌，升少一點也有困難。處於如此環境，香港房屋供應將會非常嚴峻，社會反響會更強烈。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑



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【陳坤興】：市場潛在供應維持不變

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近月樓市重拾升軌，而期間市場潛在供應則持續平穩，最新運輸及房屋局公佈截至第一季私人住宅一手市場供應統計報告，指出未來3至4年私人住宅潛在供應維持9.3萬伙。



有關數字已經連續4季保持不變，反映即使過去一季政府積極增批土地，但期間新盤市場亦持續熱鬧，令市場潛在供應維持不變。



因應一手空置稅開徵在即，連月來發展商積極加快推盤步伐，整體新盤市場持續熱鬧，但市場需求亦維持強勁，整體新盤銷售明顯加快，今年首4個月整體一手新盤銷售已突破7,500伙的水平，幾乎相等於去年上半年的整體新盤銷量，新盤需求強勁下，相信第二季、第三季新盤市場仍會維持熱鬧。



Q房網香港董事總經理 陳坤興



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【黃漢成】：買舖位置及人流最重要！

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近日有資深投資者表示，核心區商舖已失投資價值，未來將轉往民生區尋找其他投資商舖的機遇。其實專業投資者向來講求回報率，核心區商舖租金這幾年雖大幅調整，然而價格卻未受太大影響，叫價一直高企，只因擁有核心區商舖的業主大多是資深投資者，他們實力雄厚，持貨力極強，加上核心區商舖向來供應有限，故業主們大多十分惜售，即使願意割愛，叫價亦往往有相當程度的溢價，在租金大幅回調下，核心區商舖的租金回報率往往低至一厘左右，對買家而言，吸引力自然大減。不過筆者認為，商舖向來最看重位置及人流，核心區商舖位置優越，人流密集，始終仍是穩妥保值的資產，只要價錢合理，長線而言，仍是不錯的投資選項。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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【黃仲澧】：改變土地用途要留意什麼？

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在香港，土地擁有人可以就改變其私人土地用途向城規會提出規劃許可申請，今天想跟大家談談關於停車場的規劃申請。



停車場作為一個常見的土地用途，不少土地擁有人(尤其在新界地區)或曾考慮將其閒置的土地，申請改變用途作為臨時停車場。把閒置土地申請用作臨時停車場，表面上似乎並無不妥，但申請往往因觸犯某些不合規的情況而遭到拒絕。



簡單來說，除了申請用作停車場的土地應位處車流較為集中的地點，以提高使用率和營運效益外，在規劃上亦有幾點需要留意。



首先，該幅土地是屬於哪一種法定規劃用途的地帶，例如「農業」、「工業」或「商業」等。土地目前的規劃意向將會影響城規會對改變現時土地用途的申請決定。



其次，把土地用作停車場或設置泊車位，可能會為周邊一帶的車流量帶來影響，而車流量亦會引致如空氣污染和噪音污染等的環境問題。土地擁有人或需為設置停車場進行交通影響評估、空氣和噪音等環境影響評估，以便對上述問題加以處理。



第三，從政府的角度看，若批准在現時地點就用作停車場提出的規劃申請，會否為未來的類似個案立下不良先例？



申請人在提出申請時假如對以上數點多加留意，相信在成功獲批上會事半功倍。



普縉規劃及發展高級合伙人 黃仲澧



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