蘇州加強調控樓市　新盤買入3年才准轉售

內地一線城市再有樓市調控政策出台。內媒報道，蘇州市政府公布《關於進一步促進全市房地產市場持續穩定健康發展的補充意見》，即日起限制部分地區的新樓盤及二手樓，要在滿特定年期後才可自由轉讓。



根據意見，蘇州工業園區全域，蘇州高新區部分重點區域內的新盤買家，由取得不動產權證之日起計滿3年才可轉讓。另外，對蘇州工業園區全域二手住宅亦實施限制轉讓措施，買家通過二手住宅市場交易新取得不動產權證滿5年才轉讓。



今年以來，蘇州房地產市場持續火熱，上月當地住宅新盤成交量按月飆33%，按年計更升57%；尤其是配套資源完善的蘇州園區、高新區、姑蘇區等主城區，炒味更濃，迫使當地政府再出手降溫。



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