蘋果A13處理器月底量產　3款新iPhone率先搭載

外媒引述台灣半導體產業鏈的消息指，蘋果公司(Apple Inc.)自行開發的A13處理器已開始試產，預計5月底開始正式量產。早前已有消息指，A13處理器將繼續由台灣台積電負責生產。



市場普遍已預期A13處理器將首先搭載於今年9月公布的新一代iPhone內；而根據此前的爆料，今年Apple將繼續主打推出3款iPhone，分別是5.8吋屏幕iPhone XI，6.5吋屏幕iPhone XI Max，以及6.1吋iPhone XR2。



另外，外媒亦爆料指，新一代iPhone的每一個型號，都會比現在起碼多一枚後置鏡頭，因而亦令厚度將增加0.5毫米；而傳聞已久的反向無線充電功能，亦會在新iPhone部分型號內找到，該功能更支援為AirPods作無線充電。



此外，消息指Apple亦正為旗下的Mac個人電腦研發自家處理器，意味日後英特爾(Intel)的處理器有可能逐步淡出；預計首款用上自家設計處理器的Mac，有可能是一款12吋的筆記本電腦。



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