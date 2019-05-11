與Apple和解賺到笑　高通CEO獲巨額股票獎勵

蘋果公司(Apple Inc.)與高通(Qualcomm)早前就有關專利訴訟和解，Apple向高通支付了一筆和解費，消息指金額介乎45億至47億美元間。高通在一份向美國證券交易委員會提交的文件中透露，負責此次「征戰」的團隊獲得了巨額獎勵。



其中，高通首席執行官Steve Mollenkopf，就獲公司發放40,794股公司股票，以周五(10日)收市價85.84美元計，價值約350萬美元。此外，高通亦計劃向其他員工增發獎金。



事實上，高通在是次訴訟中可謂絕對的大贏家，除了獲得巨額的和解費外，其公司股價自和解至今亦已累漲約五成。另外，和解亦意味該公司能取得Apple的5G晶片訂單；Apple原計劃作替代方案的英特爾(Intel)，在和解當日就已宣布放棄開發5G晶片。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/