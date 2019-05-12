特朗普：等我連任再談判　中方會更不利

中美第11輪貿易談判日前結束，雙方未達成果，率領中方代表團的副總理劉鶴表示會再次展開談判。美國總統特朗普上周六（11日）在社交網多次發文，指中國在近期的貿易談判大受打擊，認為待他成功連任後再續談判，會對中方更不利。



特朗普又打趣地寫道，北京可能決定等待美國明年的總統大選，希望民主黨勝出，從而令中國可繼續每年從美國身上賺多5,000億美元（約39,000億港元）。他表示，認為中國其實知道他一定會贏，又指假如在他第二個任期才展開談判，到時將會對北京更加不利，並寫道：「中方現在行動（達成協議）將會是明智之舉。」



不過對於目前能夠徵收巨額關稅，特朗普也表示「喜歡」。他同時「提醒」企業，只要在美國國內生產，就能夠輕易避開關稅。

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