傳北京汽車收購平治母企戴姆勒最多5%股權

外電報道，北京汽車(01958)有意收購德國汽車品牌平治母企戴姆勒(Daimler)最多5%股權，涉資料達30億歐元(約264億港元)，藉以鞏固其在內地合營公司北京奔馳的持股權。



外電引述消息人士透露，北汽在今年初時曾向戴姆勒表明，計劃收購戴姆勒4至5%股權，並期望獲得中國監管機構支持有關交易。據報指，北汽已開始在公開市場上收購戴姆勒股份，不過，戴姆勒5%股權估值料達30億歐元，暫不清楚北汽可否籌集到資金。



中國於去年四月宣布將逐步放寬外資車企在華合資企業的持股比例限制，並於2022年正式取消對乘用車企外資股比的限制。早於去年底時已傳出戴姆勒有意跟隨德國寶馬的腳步，增持其在華合資公司北京奔馳的股權，由49%增加到至少65%。



值得注意是，吉利汽車（00175）母企吉利控股為戴姆勒最大股東，目前持有該公司約9.7%股權。今年初有外媒曾報道指，吉控計劃減持戴姆勒約5.4%股權，但其後遭吉控否認。

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