美國國務卿：制裁伊朗油價未見「恐慌」　願開啟對話

外國媒體報道，美國國務卿蓬佩奧表示，制裁伊朗不會引發油價「恐慌」，並稱與伊朗對話的大門始終打開。



他稱，一些「簡單數學」表明，自美國退出伊朗核協議以來，全球石油供應並未受到干擾，美國將會採取多種措施，以維持油價穩定。



事實上，自5月1日起美國正式取消伊朗原油出口制裁豁免，國際油價不升反跌。紐約期油至今累瀉逾3%。



美國對伊朗的經濟制裁，導致伊朗人日常生活艱難，國際貨幣基金組織(IMF)的數據顯示，伊朗的通貨膨脹率飆升至驚人的40%或更高。該國貨幣今年已下跌約60%。



蓬佩奧指出，這些制裁只針對伊朗的統治者，伊朗對美國的利益構成「積極的威脅」，但白宮樂意接受伊朗的提議，去解決他們的一些分歧。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/

