樓價UPDATES：未補價居屋盤源短缺　業主更進取

未補價第二市場盤源短缺，業主叫價更為進取，馬鞍山居屋富寶花園三房戶，反價後居二價售468.8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角寶馬臺高層D室，實用面積745方呎，三房連工人房間隔，望山景，獲區外換樓人士以1,380萬元承接，實用呎價18,523元，做價及呎價創同類歷史新高。



●北角半山傲龍軒高層A室，實用面積876方呎，三房間隔，望海景，獲區外換樓客以2,270萬元承接，實用呎價25,913元。



●跑馬地梅林大廈連天台單位，實用面積約725方呎，三房間隔，望樓景，原叫價2,200萬元連一車位放售，經議價後大減170萬元或約7.7%，最終以2,030萬元易手，實用呎價約28,000元。



●灣仔囍滙1期5座低層A室兩房單位，以1,560萬元易手，實用面積587方呎，折合呎價26,576元，原業主於2014年5月以1,095萬元買入，持貨5年帳面獲利465萬元，單位升值42%。



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九龍區



●長沙灣泓景臺2座低層B室，實用面積約658方呎，為三房連一套房設計，以28,000元獲承租，實用呎租約42.6元。



●奧運站維港灣3座高層G室，兩房間隔，實用面積約459方呎，以約24,000元放租約兩星期，議價後減價2,000元，以22,000元獲外籍人士承租，實用呎租約47.9元。



●西南九龍帝峯‧皇殿6座中層E室，實用面積300方呎，開放式間隔，享街景，獲買家以680萬元承接，實用呎價22,667元。



●西南九龍君滙港5座高層G室，實用面積474方呎，兩房間隔，以22,000元租出，實用呎租約46.4元。



●黃大仙居屋翠竹花園2座中層C室，實用面積591方呎，未補價第二市場開價450萬元，減價55萬元，減幅約12.2%，最終以395萬元易手，實用呎價6,684元。



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新界區



●馬鞍山居屋富寶花園2座低層A室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，望山景，未補價第二市場開價468萬，最終輕微加價以468.8萬元沽出，實用呎價7,919元。



●馬鞍山嵐岸6座中層E室，實用面積496方呎，兩房間隔，議價後以778萬元易手，實用呎價15,685元。



●沙田第一城20座低層G室，實用面積327方呎，兩房一廳間隔，望街景，放盤10個月，原開價570萬元，獲上車客以569萬元承接，實用呎價17,401元。



●上水居屋彩蒲苑D座中層2室，實用面積約394方呎，兩房間隔，日前獲租客即睇即租，最終以10,800元租出，實用呎租約27元。



●元朗爾巒珍諾華大道5座低層C室，兩房間隔，獲用家以652.8萬元承接，實用面積471方呎，折合呎價13,860元。



●天水圍栢慧豪廷8座高層E室，實用面積504方呎，兩房間隔，剛以13,000元租出，實用呎租約26元。另同屋苑9座高層F室，實用面積680方呎，套三3房間隔，以17,500元租出，實用呎租約26元。



●屯門豫豐花園2座高層G室，實用面積450方呎，兩房一廳設計，獲區內首置客以555萬元購入自用，實用呎價為12,333元。



●屯門豐景園2座中層6室兩房單位，獲區內客即睇即租，成交月租12,000元，實用面積397呎呎計，折合呎租30.2元。



●屯門花園低層C室，實用面積316方呎，兩房一廳間隔，獲外區客以8,500元租入，實用呎租26.9元。



●屯門居屋兆康苑I座高層4室，實用面積429方呎，兩房間隔，租金叫價11,000元，獲家庭客議價200元，以10,800元承租，實用呎租約25.2元。



●屯門居屋兆康苑C座低層7室，實用面積455方呎，兩房兩廳設計，同屋苑租客，因原先租住的單位無法續租，為方便搬遷，及無需重新適應附近環境，獲減價500元，即決定以10,500元租入上址，實用呎租23.1元。



●屯門海典軒1座高層F室兩房單位，獲區內客以月租14,300元即睇即租，實用面積457方呎計，折合呎租31.3元。



●深井星堤7座低層A室，實用面積約1,260方呎，四房雙套連工人房套設計，原叫租3.4萬元，經議價後減租2,000元或約5.9%，最後以3.2萬元獲承租，實用呎租約25元。



●葵涌浩景臺6座高層G室，套三房間隔，實用面積約625方呎，叫價約820萬元放盤，用家客睇樓兩次，終以770萬元成交，實用呎價約12,320元。

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