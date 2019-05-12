新盤UPDATES：新盤市場未受貿易戰影響

新盤市場未受貿易戰消息影響，各區接連錄得成交。而在發展商積極推盤下，新盤貨尾量持續下降。



●柏蔚山一房戶 成交價逾1500萬

新世界發展（00017）的北角柏蔚山售出3座18樓B室，實用面積570方呎，一房間隔，成交價1,554.8萬元，實用呎價27,277元。項目由開售至今，累售533伙，佔可售單位近9成，套現逾125億元。



同系清水灣低密度豪宅傲瀧，亦售出D座頂層三複式7號單位，成交價6,337.98萬元，呎價24,200元。



●PARK YOHO Napoli 標準戶逾900萬沽

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下大埔白石角雲滙第二期，以招標售出11座9樓A1室，實用面積830方呎，成交價逾1,787.26萬元，呎價21,533元。



同系元朗PARK YOHO Napoli 沽出28座10樓D室，成交價926.85萬元，以實用面積660方呎計算，呎價14,043元。



●美聯：新盤貨尾量連跌3個月 創半年新低

美聯物業選取335個新盤項目計算，4月份累積貨尾錄約11,602伙，較3月份統計的330個新盤，約11,677伙進一步減少約0.6%。該數目連跌3個月，較今年1月13,695伙高位累減約15.3%，創近半年新低，反映發展商積極銷售貨尾單位。



該行首席分析師劉嘉輝指出，若以3區劃分，過去3個月累積貨尾單位減幅最多的是九龍區(包括將軍澳及西貢)，4月份錄2,679伙，較3個月前減少約25.6%。



其次為新界區，累積貨尾由今年1月8,272伙減少4月7,254伙，減幅約12.3%。至於貨尾最少的港島區，4月份錄1,669伙，較1月份減少約8.5%。

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