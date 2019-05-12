孝子難做！美國人過母親節要花1950億元

今天(5月12日)是母親節，為人子女難免要聊表心意。調查顯示，今年美國人均慶祝母親節的花費將達196美元，其中主要包括購買賀卡、鮮花以及外出活動等。若單計購買禮物支出，美國人將為此支付250億美元(約1,950億港元)。



評論認為，人們願意花更多金錢慶祝母親節，一方面是因為美國經濟增長強勁，同時節日本身被愈來愈多人接受。



美國的母親節由安娜(Anna Jarvis)發起，而安娜母親生前最愛的康乃馨也就成了美國母親節的象徵。



有趣的是，母親節發起人安娜因為節日變得過於商業化，成立了母親日國際協會，希望讓母親節回復到單純讚頌母親的節日。

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