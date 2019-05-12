港流動支付使用率全球第三　料5年追上內地

流動支付成大勢所趨，羅兵咸永道報告指，今年香港流動支付使用率高達64%，排名全球第三位，而中國內地則穩居全球首位。支付業界人士認為，支付商勢必續以「優惠攻勢」推動流動支付，料香港五年內可追上內地步伐。



流動支付即是使用手機或手錶等行動裝置進行的支付交易，過程不涉及現金、支票或實體支付卡。報告列出全球十大流動支付市場，內地的普及程度繼續領先全球，維持86%的使用率，其次為泰國及香港，惟着重金融科技的新加坡僅錄46%排第六位。



為支付商提供解決及技術方案的EFT Payments(Asia)主席勞俊傑認為，報告反映港人接受手機支付的程度比想像中好，各大商戶普遍持開放態度，最樂見不少「銀髮一族」已陸續轉用智能手機，追上「潮流」試用流動支付。



大新銀行（02356）產品部總經理及主管鄧子健表示，不少本地消費者已廣泛接受流動支付，相反提供電子支付的商戶覆蓋率偏低，是阻礙港人體驗完全「無現金」的主因。



他又稱，銀行向不同商戶提供流動收款服務，如可同時接受手機、信用卡支付的手提式收款機，展望主打「純網上」的虛擬銀行，即將於今年內陸續開業，料成為推動香港流動支付的催化劑。



勞俊傑則認為，本地小商戶對於接受流動支付帶來的手續費，仍有所顧慮，忽略了透過人手「埋數」等時間成本。隨近期假鈔風波再次冒起，支付商向商戶持續提供各種優惠，將為市場提供更多誘因轉用電子支付，冀5年內有9成的零售支付經手機完成。



根據金管局的數據顯示，2018年第四季儲值支付工具的消費金額按季增加8.11%至412.09億元，而信用卡零售銷售交易總額則高達1,841.64億元，按年增加7.84%，高出儲值支付工具3.46倍。



坊間有不少聲音指，內地支付技術大幅拋離香港，擁有內地支付商背景的AlipayHK發言人則認為，香港金融服務體系成熟，有完善的信用卡、交通儲值卡支付系統，直至近幾年才引入手機支付，直接比較中港兩地的普遍程度並不適合。



他指，推動流動支付需由商戶及市民等多方面合作配合，現時香港的發展步伐亦較內地推出初期快，覆蓋電子支付商戶變得愈來愈廣泛，加上親友互相推薦支付工具，將慢慢改變港人「大額信用卡、小額支付卡」使用習慣。

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