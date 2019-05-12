懶理貿戰！多個上車屋苑齊破頂

中美貿易戰升級無礙二手樓市，買家繼續搶盤，帶動細價屋苑再破頂。青衣翠怡花園9座高層F室，實用面積368方呎，剛以653萬元售出，呎價17,745元創屋苑歷史新高。而鰂魚涌上車盤南豐新邨細單位呎價更撲兩萬元關口。



美聯梁文楓表示，上述翠怡花園兩房單位，約兩個星期前才放盤，當時開價約660萬元，由於屬同類海景戶唯一選擇，故獲買家即睇即買。而同面積單位，上月底做價為633萬元，呎價17,201元為對上紀錄，半個月內即被打破。



美聯梁文楓透露，同區居屋青華苑A座高層10室，實用面積415方呎，同時獲多組客洽購，終獲外區換樓客，以已補價自由市場價約519萬元購入，呎價12,506元創同類新高，原業主於1986年五月未補地價以23萬元買入。



市場消息透露，南豐新邨本月暫錄約4宗成交，但只有一宗屬兩房單位，為12座中高層F室，實用面積391方呎，原則兩房間隔，開價790萬元，議價至780萬元沽，呎價19,949元。



而屯門上車盤大興花園兩房戶，四月錄呎價逾1.3萬元成交後，樓價進一步上升。市場消息稱，該盤1期2座低層單位，實用面積394方呎，以523萬元售出，呎價約13,274元料屬屋苑新指標，約四年升值逾40%。



此外，多個指標屋苑近日交投未見放緩。美聯黃錦瀚指，沙田第一城睇樓量保持穩定，單日連錄至少兩宗成交。業主叫價依然強硬，如22座中層C室，實用面積484方呎，原則三房間隔，叫價815萬元，剛售812萬元，減價幅度僅約0.4%，呎價16,777元。



同屋苑另一個52座低層兩房單位，只減價10萬元後，亦獲以590萬元承接，以實用面積304方呎計，呎價約19,40８元。



至於中價屋苑亦錄多宗交投。美聯吳肇基稱，鰂魚涌太古城連錄約兩宗成交，包括洞庭閣中層E室，實用面積489方呎，成交價900萬元，呎價約18,405元。另一個南海閣低層實用面積587方呎單位，則售1,090萬元，呎價約18,569元。



該公司梁仲維稱，荃灣愉景新城樓價再達千萬，單位為9座高層E室，實用面積652方呎，獲區內人士以1,000萬元購入自用，呎價約15,337元。原業主持貨約七年，帳面獲利逾450萬元。



另方面，綜合市場資訊，在缺乏全新項目推出情況下，一手市場周末兩天共錄逾90宗成交，較上周的逾1,180宗大幅減少。

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