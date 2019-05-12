Facebook高管反駁「拆骨」論：這不解決問題

Facebook的聯合創始人休斯(Chris Hughes)呼籲監管機構將公司分拆，Facebook回應指，平台規模並不是問題出現的根源，不能因為平台取得成功就要被懲罰。



Facebook國際事務和通訊副總裁尼克(Nick Clegg)在文章中表示，分拆Facebook是錯誤之舉，又指休斯提到的挑戰，包括干預選舉以及隱私保護問題，不會因分拆Facebook或是其他大型科技公司而得到解決。



尼克又否認「Facebook在網絡世界處於支配地位」的講法，又指公司沒有壟斷市場，平台收入僅佔廣告市場的20%；休斯又錯誤解讀了反壟斷法。



事實上，尼克的回應迴避了休斯文章中的焦點問題，即首席執行官朱克伯格本人。



休斯指出，雖然朱克伯格這位首席執行官是一個很不錯的人，但是他在Facebook掌握的權力過大，也無法有人對其進行問責，因為公司是由他做主。

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