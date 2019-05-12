特朗普火上加油　專家指自滿的股市將迎來完美風暴

美國總統特朗普再次發文，聲稱待他成功連任後再續談判，會對中方更不利。



面對特朗普火上加油，在AMP Capital Investors Ltd監管約10億美元動態市場基金的Nader Naeimi表示，目前最大的問題是市場希望與現實存在巨大落差，市場已經對最佳情況進行了定價，並可能正在轉向最壞情況；中美兩國的經濟緊張局勢或可能演變為軍事緊張。



他自稱將資金投放於黃金、石油及通脹掛鈎債券，並揚言自滿的股市將迎來一場完美的風暴。



貨幣方面，NatWest Markets駐新加坡高級宏觀策略師Mansoor Mohi-uddin表示，外匯市場將對中國貿易逆差下作出反映，中國企業將先發制人地購買美元，這將導致人民幣兌美元匯價重演去年由6.25跌至6.95。



美元方面，Mansoor Mohi-uddin相信美元兌人民幣的強勢表明美元兌歐元和其他主要貨幣應保持強勢，但美元飆升可能成為其目前美國中性貨幣政策前景風險。



Al Dhabi Capital首席戰略官Mohammed Ali Yasin表示，新的關稅將由美國消費者承擔，因此將通脹提高至超過美國聯儲局2%的正常化水平，並動搖美國目前的利率立場。



另外，他指出美國總統特朗普利用Twitter來管理與中國的貿易談判本身就是一種失敗，因為這破壞了他的談判團隊，並且在這些團隊發表公開聲明之前殺死了任何可能達成妥協的機會。

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