東方日報B1：騰訊金融科技估值萬億　料成新增長引擎

香港「股王」騰訊控股(00700)本周三(15日)公布截至今年3月底止第一季業績，市場預期公司首季非通用會計準則(non-GAAP)純利為199.2億元人民幣(下同)，按年僅增8.77%。不過，英資大行巴克萊直言，市場嚴重低估騰訊金融服務的價值，按照2020年有關業務盈利推算，其估值保守估計達1,230億美元(約9,594億港元)，即相當於騰訊上周五市值約3.63萬億港元的26%。



美資及日資券商花旗與大和均預測，騰訊流動支付和雲服務組成的「其他」業務，首季收入達255億元，按年增長約60%。騰訊總裁劉熾平於3月中曾預告，本周的成績表可能會公布一個新的業務板塊(目前收入分增值服務、網絡廣告和其他三項)，「把『其他』這塊的收入分得更清楚一點，給大家可以看到我們新的業務的發展。」



巴克萊發表報告指出，由於過往騰訊對「其他」業務的披露不足，導致市場嚴重低估其流動支付等金融服務的價值，更預言金融科技將為騰訊帶來第二波高速增長。



該行表示，去年內地流動支付增長強勁，幾乎不受宏觀經濟疲軟所衝擊。內地居民逐漸養成逛街掃QR碼購物的習慣，讓微信支付逐漸奪走傳統支付手段的市場份額，而且理財服務亦有從線下走到線上的趨勢。



雖然中國人民銀行對第三方網上支付服務集中存款準備金率要求，在今年已增至100%，導致騰訊今年不會從中賺得利息收入，繼而令流動支付業務毛利率今年繼續受壓至僅得1%，但相信2020年起可望隨着經營效益提高與進一步變現，逐漸回升至中單位數。



不過，流動支付以外的金融服務更「和味」。巴克萊估算，今年流動支付佔騰訊金融科技服務收入的比重將會由82%降至74%，2022年更會跌至五成，原因是理財通、微粒貸及零錢通等其他網上金融服務未來數年可望維持快速增長。這些服務獲取用戶的成本已由微信支付「代繳」，其經營毛利率三年後可望從去年約36%增至60%。



該行又估算，今年騰訊金融服務收入將會按年增長超過六成至980億元，其中非流動支付佔26%至約260億元，按年增長近1.4倍。至於整體金融服務之毛利率，於2020至2022年有望處於30%或40%以上，佔全公司經營溢利之貢獻明年會達到20%，翌年再跳升至29%。



另邊廂，去年下半年在內地市佔率達第二位的騰訊雲服務，花旗估計今年的首季收入可按年增長近九成至32億元。



事實上，劉熾平於3月中曾經提過，現時騰訊的雲服務主要是毛利率較低的基礎設施即服務(IaaS)，下一步到平台即服務(PaaS)，之後再進軍到更賺錢的軟件即服務(SaaS)。



易方資本分析員關博文認同，網企進軍雲服務都是從IaaS做起，然後再到PaaS。雖然毛利較低，但勝在規模做得大，亞馬遜亦是這樣。



他續指，SaaS的毛利率無疑較高，但通常只專精於人力資源、供應鏈或客戶關係管理等某一細分領域，競爭亦不小，而且不是所有公司都具備這樣的條件，微軟的SaaS出色是因為該公司長年做辦公室軟件，與商業客戶關係深厚，因此更能掌握不同行業的需要。



關氏相信，騰訊雲服務的首季收入增長會優於遊戲和廣告，毛利應該穩定，而且由於市場愈來愈大，競爭不會太激烈。

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