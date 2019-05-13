貿戰升級：特朗普再出口術　道期跌約1%

亞洲市，美國三大股指期貨齊跌約1%。道指期貨曾跌275點或1.06%，低見25,689點，最新報25,773點，跌191點或0.74%。標普500指數期貨亦曾跌1.07%，低見2,856點，最新跌22點或0.78%，報2,864點。納斯達克100指數期貨曾跌1.1%，跌至7,521點，最新企7,542點，跌0.89%。



離岸人民幣(CNH)兌每美元一度回落至6.86關，最新企6.859。每百港元兌人民幣企87.41。



中美第11輪貿易談判日前結束，雙方未達成果，率領中方代表團的副總理劉鶴表示會再次展開談判。不過，美國總統特朗普周末不斷出口術，指中國在近期的貿易談判大受打擊，認為待他成功連任後再續談判，會對中方更不利。



美國貿易代表萊蒂澤則表示，華府將於周一(13日)公布對餘下3,250億美元的中國貨品，徵收25%關稅的計劃細節。



美國國家經濟委員會主席庫德洛表示，特朗普與中國領導人可能於下月的二十國集團(G20)峰會時見面。另認為，美國正在等待中國調高美國貨品關稅報復，不過亦同時承認爭端升級將會兩敗俱傷。



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