曜熊理財：中國基金　基本因素改變

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄表示，美國於5月10日將2,000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%，如有必要，而其餘3,000多億美元價值貨品也會被納入，結果將令中國貨品競爭力大減，中國經濟面臨極大打擊。貿易戰在美國經濟最好的時候開打，對中國不利。



事到如今，中國仍未對關稅戰升級做好充分準備。由於美國市場為全球各地數一數二盈利最高的市場，短期難有其他國家可以取代，而美國目前的貿易手段會產生震懾效果，時間上對中國不利，若貿易戰拖得愈久就愈會對中國不利，美國每天在徵收龐大的關稅金額，廠商一旦決定離開中國，短期不會回來。



與中國具有同等龐大人力資源的地方是印度，印度現時的經濟增長已超越中國，部分台灣的代加工廠正轉移中，正是中國不要代加廠，但其他地方要，美國增加關稅政策已改變中國基金投資的基本因素，令中國基金吸引力下降。



一如預料，5月份是投資市場的危險時間，在4月出售股票或基金後，可靜待機會再次買入，目前是手持貨幣基金及現金的時間，貿易談判結果難以預料。



事實上，股市在今年初快速回升後，現時已有調整需要，再加上中美貿易戰問題衝擊，對市場產生了不少的擾動。未來公布的經濟數據及上市公司業績，可能反映經濟並未復甦及基本因素轉差，預料中國基金表現將難如過往十年。

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