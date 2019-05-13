鄺民彬：汽車股陰霾未除　宜觀望

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易問題再度成為市場焦點，由於緊張局勢升級，令環球市場出現明顯動盪。



事實上，港股早前於30,000點附近徘徊，惟始終未能進一步突破，反映資金對後市走勢有一定保留。香港首季GDP創近10年新低，同時零售市場仍未能回復增長，而目前恒指的市盈率約為11倍，雖然低於5年平均的約11.5倍，但企業盈利有進一步下調風險，估值仍算不上便宜。後市方面，恒指波幅指數明顯上升，料港股將更趨波動，而且MACD亦轉弱，現市況宜先行觀望，250天線約28,000點為下個主要支持位。



中國4月份通脹數據符合預期，不過CPI上升主要受豬肉價格上漲帶動。而以美元計，中國4月的出口總值亦跌2.7%，內地經濟復甦前景仍具較大阻力。另外，4月內地的新增貸款及社會融資規模均出現回落，當中新增貸款只有1.02萬億元人民幣，較3月跌近40%。雖然數據不佳或增加市場對加大維穩力度的預期，不過在貨幣政策基調不變及貿易問題持續下，亦限制A股走勢。滬綜指短線料仍受制於3,000點。



根據乘聯會不完全統計的廠家零售數據，4月內地乘用車日均零售銷量為4.43萬輛，按年跌18%。而於今年首季，規模以上汽車製造業的利潤總額亦按年下跌25%，同時中國汽車流通協會的數據亦顯示，4月份經銷商庫存預警指數為61%，按月增5.7個百分點，並連續16個月高於警戒線，均反映內地汽車行業仍未走出谷底，相關股份宜繼續觀望。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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