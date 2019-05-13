亞洲股市：日股跌約1%　韓澳股齊偏軟　港股休市

亞洲主要股市報跌，日本日經225指數一度挫逾200點或1%，低見21,127點，最新跌179點或0.84%，報21,164點。



日本互聯網公司DeNA飆逾19%，公司宣布將最多回購26.14%的流通股。



軟銀集團跌逾2%。旗下願景基金(Vision Fund)投資8億美元於英國金融科技公司Greensill。另外，該公司有份投資的全球最大召車app公司Uber上周五(10日)首日在美國紐交所掛牌，收市挫7.62%。



南韓首爾綜合指數亦跌8點或0.41%，報2,099點。三星電子跌0.35%。電影院經營商CJ CGV第1季營業利潤超過預期，惟股價跌逾1%。



澳洲悉尼普通股指數跌14點或0.23%，報6,378點。財務管理和企業軟件解決方案商Technology One獲Morningstar上調至「買入」評級，股價升逾2%。



另外，香港假期，金融市場休市。



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