鄭勤龍：高端乳品股可睇多兩眼

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，每年西曆五月，皆會有「五窮月」的魔咒，但若從中國曆法去計算，今年的「五窮月」卻跟以往數年有些分別。因為從玄學方面，「五窮月」會以地支「巳」來做代表，由於今年豬年的地支是「亥」，「亥」和「巳」是相沖的關係，所以今年的「五窮月」相對往年對投資者來說更具挑戰。因此，投資者在這變幻莫測的市況中，若能將注意力轉向一些中長線增長及發展較為穩定的行業及板塊將更可取。



據外媒消息，全球最大指數供應商標準普爾道瓊斯指數，計劃在今年年底前推出全球乳製品行業指數。受此消息影響，A股乳製品龍頭股日前有強勁反彈。



近年中國乳製品消耗量的增長速度非常快，乳製品行業指數的推出在某個程度上亦反映出乳製品行業的景氣度，而且長遠來說不但可為資金提供方向性的參考指標，亦可以帶動金融市場與乳製品行業的互動。



隨着生活質素日漸提升，內地消費者對營養及食品安全方面的要求也愈來愈重視，據調查顯示，75%的中國消費者願意付出更高溢價去購買健康屬性的食品，近年有機、健康的高端乳製品正在日益成為消費者的首要選擇。



據中國市場調查CRR資料顯示，四五線城市對於乳品的消費潛力正在逐步發掘，農村地區居民喝奶習慣也在逐漸培養中。三四線城市的消費模式從普通白奶走向高端白奶、常溫優酪乳，消費習慣正和一二線城市逐漸接軌，有望成為乳品新的消費核心市場。



從玄學上，由2019至2020年為大水之年，對五行屬水的乳製品行業十分有利，加上內地在2016至2020年之間已對全國奶業定出一系列的規範要求及發展規劃，因此乳品行業在品質上的要求必然會有所提升。



資料顯示，2018年乳製品行業銷售總額約3,700億元人民幣，同比增長3%，近5年來複合增長率為5%，數字除可反映消費者對乳業品質上的滿意度外，亦可預示乳品行業及板塊的增長已成為大勢所趨。

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