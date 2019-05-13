陳健豪：澳紐元未轉勢　要識走位

艾德證券期貨董事總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，上周一(6日)開盤市場焦點全集中在美國總統特朗普對中國的貿易加徵關稅一事的事態進展，本來是焦點的兩大央行澳洲央行(RBA)及新西蘭央行(RBNZ)議息會都頓成配角。事實上，本身這兩間央行在眾多央行中都不屬主角，早前市場傳出兩間央行有機會率先減息，一旦落實就率先打開環球央行重新寬鬆及減息之路，利率期貨之前就反映新西蘭央行減息機會稍高於澳洲央行，減息機會略高於一半。



首先澳洲央行日前維持利率在歷史低位1.5厘不變，央行特別提到第一季的通脹明顯比預期為低(澳洲第一季度CPI意外跌至只有1.3%)，即會關注未來通脹表現，亦會繼續留意就業市場，因為只有就業市場暢旺，工資才有上升，然後才能帶動通脹回升。



由於澳洲即將在5月18日迎來大選，在大選前後即時加息或減息的機會都不大，言論令市場認為澳洲央行即時減息壓力不高，澳元兌美元在消息公布後即時抽上0.70上方，仍然未能擺脫澳元兌美元短線在0.697至0.721的區間波動。



雖然本月澳洲未有減息，不過仍然難令市場對澳元前景抱有信心，一方面澳元息差已遠遠落後於美國，再難以用「高息貨幣」自居，更甚者市場對減息預期仍未放棄，市場預期澳洲8月份減息機會率達65.6%，因此目前澳元仍未有足夠理據說服投資者買入，現時買入都只能以偷雞心態對待，走勢仍然偏弱，筆者仍建議必須升穿0.7210，才能確認澳元見底，到時才可放心買入。



新西蘭央行這次減息乃自2016年11月、超過兩年半以來首次，並創下其有史以來最低基準利率水平1.5厘，成為一眾已發展國家中首個減息的國家。禍不單行的是，央行對未來仍暗示需要進一步減息，明顯擔心環球經濟增長放緩將拖累新西蘭商品的需求，加上國內消費同樣不爭氣，因此需要放寬貨幣政策，央行亦下調2020年6月通脹至1.7%，令市場相當悲觀。



技術上，紐元兌美元自3月中起就一直處於一浪低於一浪的下跌走勢，市場料新西蘭央行年內至少仍有一次減息機會，因此紐元目前仍是有反彈無轉勢，其中阻力區在0.6730，建議若紐元反彈至0.67水平可以沽出，目標則定在去年10月份低位0.643，止蝕於0.680。

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