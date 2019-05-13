A股快報：金融股受壓　船舶製造股逆市升

滬深三大指數低開1%。滬綜指低開34點或1.16%，報2,905點；深成指低開122點或1.33%，報9,112點；創業板指低開19點或1.3%，報1,513點。



板塊方面，金融、醫療器械、化纖、水泥及開發區股跌1.3至1.7%。船舶製造股升0.46%。



早前因聲稱擁有黑洞相片版權一事惹來爭議的視覺中國挫7.97%，公司於周日(12日)起恢復網站上線營運，向客戶全面提供服務。



*ST康得低開2.46%，公司大股東及實控人鍾玉因涉嫌犯罪被警方採取刑事強制措施。



停牌中的樂視網遭深交所要求說明會計師2018年年度發表的審計意見是否合理，公司截至目前債權轉讓及與非上市體系債務問題解決的進展情況，以及相應的會計處理。



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