御峰理財：分析員怎評估企業價值？

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，今天跟大家談談估值比率EV/EBITDA，跟市盈率(P/E)一樣，其比率愈低，代表公司估價愈低。根據2015年發表的(Equity Valuation：A Survey of Professional Practice)一文顯示，近八成的股票分析員皆使用該指標。



EV全寫是Enterprise value(企業價值)。不過，它並非純然等於公司市值，而是先將公司市值，加上優先股及債務的市值，再減去現金和投資(現金等價物和短期投資)。簡言之，EV可被視為收購整間公司的成本。



坊間一般最常用的分析股票比率，莫過於市盈率。然而，這一指標不能應用於沒有盈利的公司。此外，公司容易利用會計上不同的折舊方式，又或回購股票而扭曲市盈率。EBITDA恰好解決問題，因為它計算稅息折舊及攤銷前的利潤，而且通常是正數。再者，EV/EBITDA比率不計算各國稅收政策的扭曲效應，有利於比較不同國家的公司。



除了沒有盈利的問題外，市盈率還有另一個問題，即俗稱的「價值陷阱」。有時候，低市盈率表示市場預期公司及其行業的增長率較低，又或宏觀經濟局勢對該公司或行業不利。在這種情況下，投資者並不認為當前價格能夠證明盈利前景合理，因此拋售股票令價格較低，進而降低市盈率。



當然，EV/EBITDA比率並非完美無缺的勝利指標，其中針對EBITDA的聲音亦不少。主要原因是EBITDA不包括折舊和攤銷等支出，但公司仍必支付資本支出以取代折舊資本，藉此維持持續經營。故此，EBITDA容易被高估，特別是一些低純利，但高固定資產及高債務的公司。事實上，股神巴菲特曾對EBITDA作出嚴厲批評：「任何不將折舊視為費用的管理層都生活在夢想世界中。」



由此看見，利用估值比率時，宜先了解其利弊，否則誤墮陷阱而不自知。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

