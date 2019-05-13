鄺紫珊：波動市轉吼防禦性資產

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰火再度緊張，衝擊全球股市。過去一周，各金融市場指數及主要行業板塊的指數普遍跌幅達1至3%；而公用事業出口比重及與經濟關連性較低，其累計跌幅少於1%，明顯抗跌，預料將成為短線資金的避風港。



中美貿易戰火再起，讓全球經濟面臨衰退風險。年初以來，各地股市都呈現上升走勢，但過去一周中美貿易談判出現暗湧，隨即觸發股市調整震盪，其中原材料及工業等行業跌幅最大。



去年以來，在貿易戰的衝擊下，各行業盈利率都遭到下調，但由於公用事業類行業大多屬於內需型行業，出口比重極低，與經濟關連性也偏低，因此其企業盈利受影響程度可說是微乎其微。



公用事業服務包括電力及天然氣等供應，相對價格或收入的變化有較低的敏感度，加上公用事業公司的盈利也屬於可預測性及較穩健。目前美國很多公用事業公司均有能力在盈利穩健下向投資者繼續提供高股息，目標是提供較公債孳息率更具競爭力的投資機會，預期未來5至6年公用事業類股的盈利及股息增長率每年約為4至6%。



貿易戰促使市場非理性重挫，讓資金轉向防禦性資產，具穩定收益表現的公用事業類股有較高的防禦型行業配置。另外，全球央行皆傾向以寬鬆政策救市，在市場資金寬鬆下，加上美國聯儲局政策轉為鴿派，美國10年公債孳息率已降至近1年新低，很大程度提高了屬價值型的基建股的吸引力，好像交通基建、能源傳輸、公用事業以及電訊基礎建設等股份。自金融海嘯以來，其綜合表現的穩定性是優於標普500，這也反映基建股的基本面穩定，也造就了具高度增長性。



在中美貿易角力還未明朗之際，投資者可考慮在資產配置中，加入表現較為抗跌的資產，除有較高息率，也提供資金避風港作用，可有效減低整體資產的波動度。

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