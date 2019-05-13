潘梓生：鈀金繼續尋底格局

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，本欄繼推介今年長線看好鉑金之外，長線則看淡鈀金價格。鈀金去年因供不應求而大幅飆升，除了預期今年鈀金需求將由替代品鉑金取代外，鈀金價格走勢也明顯出現泡沫化，在近期鈀金價格大幅下跌，並出現一浪低於一浪的走勢之下，鈀金價格的泡沫爆破已可被確認。



鈀金價格去年明顯出現供不應求，因此支持價格繼續向上。由於現貨價格上年遠超期貨價格，鈀金供應明顯出現嚴重不足；直至今年1月，鈀金現貨價格與期貨價格的價差已經見頂，彼此差距也大幅收窄。



現時6月鈀金期貨比9月期貨僅貴2美元，比起1月時超過20美元已大幅收窄。由此可見，鈀金的供不應求情況已不復再，在鈀金從高位急速並大幅回落後，走勢只會愈見愈低。



技術走勢方面，鈀金已失守1,300美元，同時跌穿由3月底至今的整固區間，以量度跌幅計，6月期貨價格將繼續下試1,200美元。現時鈀金價格從低位反彈至1,300美元，投資者短線不妨以1,200美元作為目標而沽空鈀金，長線則可望鈀金繼續下跌以追平鉑金價格。

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