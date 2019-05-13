趙文傑：「五窮」乍現　6月入市博7翻身

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄表示，經過今年首4個月歌舞昇平的日子後，金融市場於上周迎來急劇波動。美國總統特朗普在社交平台上，宣布對總值2,000億美元中國貨品的進口關稅由10%上調至25%，以及威脅對額外的3,250億美元貨品徵收25%關稅，消息震撼整個市場，並且令投資者終於明白近月的中美貿易談判，雙方仍有根本上的分歧。



事實上，貿易談判的核心問題，是美方要求中方就對待美國企業知識產權的方式進行結構改革，而非中方向美方增加購買多少大豆的問題。因此要雙方在數次的會談後達成共識，實在難過登天。



貿易戰轉趨白熱化，市場避險情緒顯著升溫。截至上周四(9日)亞洲收市時段，VIX恐慌指數與5月3日收市後比較，大幅急升約五成，一眾避險資產亦獲得資金流入，日圓、美元及黃金均出現輕微上漲，反映市場氣氛正由Risk-on(高風險偏好)轉至Risk-off(低風險偏好)。



以股市為首的風險資產當然是首當其衝。美國標普500指數下跌約2%、香港恒生指數大跌5.9%，中國股市更是重災區，滬綜指在五一假期後的4個交易日，大幅下挫7.4%。股市投資的傳統智慧「五窮」，似乎不幸地在今年靈驗。



回顧今年金融市場的表現，首4個月的樂觀情緒完全是建基於聯儲局的突然轉鴿，貨幣政策定調由「收水」轉為「放水」，令投資者憧憬印銀紙及推高資產價格的派對繼續進行，但忽視實體經濟表現才是支持資產價格的最大力量。



筆者相信，環球股市今年的升幅已充分反映聯儲局轉調的因素，上周的調整某程度上屬於預期之中，問題是跌至何時才會得以喘定。正所謂「五窮六絕七翻身」，既然「五窮」經已靈驗，投資者不防多加等待，屆下月「六絕」時才入市博7月翻身，或者是較明智的決擇。



俊賢資產管理行政總裁趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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