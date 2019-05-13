【星期二．炒啲乜】「五窮月」　港股後市勢波動？

中美第11輪經貿談判結束，雙方未達成果。不過，美國總統特朗普周末不斷出口術，另華府將於周一(13日)公布對餘下3,250億美元的中國貨品徵收25%關稅的計劃細節，未知對後市影響如何？



特朗普早於談判前夕威脅要對價值約2,000億美元中國貨徵收關稅提高至25%，令上周全球股市應聲下挫，港股上周一(6日)更一度暴瀉逾千點。雖然上周五(10日)美國落實向中國貨品加徵關稅後，市傳「國家隊」入市維穩，令中港股市「反高潮」做好，不過全周計，恒指累挫1,531點或5.09%，創逾1年來最大單周跌幅，而滬綜指及深成指亦累挫逾4%，連跌3周，創年初以來最長跌浪。



「五窮月」已過近半，港股周一因佛誕翌日假期休市，本周只有4個交易日，投資上怎樣部署好？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。



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