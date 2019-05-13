騰訊《和平精英》上市3日　於App Store吸金逾億

股王騰訊控股(00700)上周三(8日)推出自家研發的手機遊戲《和平精英》後，根據應用研究公司Sensor Tower資料顯示，該款遊戲於Apple中國App Store上市72小時已吸金逾1,400萬美元(約1.09億港元)，平均每日約逾470萬美元(約3,689萬港元)，成為迄今為止iOS平台吸金速度最快的戰術競技類手遊。



期內，仍在中國境外銷售的俗稱「吃雞」的《絕地求生︰刺激戰場》(PUBG Mobile)，於iOS上錄得約220萬美元(約1,726萬港元)收入。至於其競爭對手、另一爆紅的「吃雞」遊戲《堡壘之夜》(Fortnite)則錄約400萬美元(約3,139萬港元)收入。



《絕地求生︰刺激戰場》雖然頗受內地玩家歡迎，可惜一直未獲內地監管機構發放版號，不准玩家「課金」，騰訊因而狠心結束《絕地求生︰刺激戰場》的測試，並在其官網貼出感謝信，提供「開啟新征程」的連結至上月獲批的反恐軍事競賽手遊《和平精英》，着玩家參與測試。



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