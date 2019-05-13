新盤部署：南太550萬買海日灣II一房自住

億京發展旗下大埔白石角海日灣II周一(13日)發售307伙。買家南太表示，剛斥約550萬港元，購入項目一房戶作自住，她透露原於沙田租樓，認為該盤比同區新盤售價低，於是決定入市，同時鍾情單位沒有露台。



她又指，香港對房屋需求多於供應，不擔心中美貿易戰，長遠看好樓市發展。



至於楊先生則以500餘萬元入市，購入一房戶與母親同住，他本來於將軍澳居住，鍾情項目鄰近上班地點，而且配套良好，而他早前亦有入票，惟未能抽中。他坦言擔心貿易戰會令樓價下跌，但認為樓價長遠仍會上升。

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