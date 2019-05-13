樓價UPDATES：雅景臺揸13年　勁賺逾兩倍

中美貿易戰升級，部分業主見樓價升幅可觀，改為出貨套現。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●北角半山雅景臺高層C室，實用面積1,035方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以2,250萬港元沽出，實用呎價21,739元。單位13年多升值逾兩倍。



●北角半山寶馬臺中層S室，實用面積745方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以1,260萬元承接，實用面積呎價16,913元。單位9年多升值約1倍。



●北角健威花園B座低層6室，實用面積456方呎，兩房間隔，開價788萬元，放盤1個月以766萬元沽出，實用面積呎價16,798元。原業主持貨11年轉售，帳面獲利487萬元。



●跑馬地銀禧大廈中層D室，實用面積約952方呎，兩房間隔，開價2,000萬元，議價後減100萬元，以1,900萬元易手，實用呎價約19,958元。原業主持貨15年轉手，帳面獲利約1,440萬元。



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九龍區

●旺角MOD595中層C室，實用面積約386方呎，一房間隔，連一車位放售，開價760萬元，成功獲買家零議價承接，實用呎價約19,689元。原業主持貨11年轉手，漲價1.4倍。



●土瓜灣環海．東岸1A座高層D室，實用面積約375方呎，一房間隔，以每月1.75萬元獲租客承租，實用面積呎租約47元。業主2016以約780.9萬元買入上述單位，租金回報率約2.7厘。



●鑽石山星河明居D座低層7室，實用面積約517方呎，原則為三房戶，現改成兩房間隔，於日前獲租客以每月2萬元承租，實用呎租約39元。



●長沙灣昇悅居2座低層H室，實用面積約491方呎，兩房間隔，以月租1.9萬元租出，實用呎租約38.7元。



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新界區

●上水居屋彩蒲苑D座低層12室，實用面積約351方呎，一房間隔，日前獲租客即睇即租，以每月9,200元承租，實用呎租約26元。



●馬鞍山迎海3座高層G室，實用面積513方呎，兩房隔，開價870萬元，以865萬元沽出，實用面積呎價16,862元。原業主持貨3年多沽售，帳面獲利167萬元。



●馬鞍山銀湖．天峰7座中層B室，實用面積762方呎，三房間隔，開價1,300萬元，放盤兩個月，減價4%獲用家以1,249萬元承接，實用呎價16,391元。單位9年升值75%。



●沙田濱景花園5座中層B室，實用面積384方呎，兩房間隔，放盤3個月，開價680萬元，獲用家以622萬元連租約承接，實用面積呎價16,198元。單位3年多漲價142萬元。



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