傳喜茶完成新一輪融資　估值逾80億人民幣

內地傳媒引述消息報道，知名飲品店喜茶已完成最新一輪融資，估值超過80億元人民幣(下同)(約92億港元)，投資方包括騰訊控股(00700)與紅杉資本；新的資方入局後，預計公司將很快啟動上市計劃。



不過，喜茶發言人表示，對於未經證實的消息不作任何回應。據悉，公司內部人士亦指未有收到相關的資料。



根據官網資料，公司於2012年在廣東江門創立，原名皇茶ROYALTEA，由於無法註冊商標，故改名為喜茶，公司為芝士現泡茶的原創者。於2016年，公司獲得IDG資本及天使投資人何伯權1億元的投資。



此外，公司於2018年4月亦獲4億元B輪融資，該輪由美團點評(03690)旗下龍珠資本投資。



公司市場總監肖淑琴曾透露，公司在2018年8月已實現月銷售額破億元的「小目標」。



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