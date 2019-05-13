港股格局：羅尚沛料恒指勢跌穿28000點

上周五，美國總統特朗普正式決定對2,500億美元中國貨加徵了25%關稅，同時又展開對餘下3,250億美元中國貨的徵稅程序。消息公布後，未見港股有大跌勢，美道指收升逾百點，惟周一美股道指期貨跌逾200點，後市如何走？



中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛表示，市場人士正消化中美貿易戰帶來的影響，且美國有許多制衡中國的方法，目前最重要是留意中國如何反擊。周一早上，離岸人民幣一度跌至接近6.9水平，倘若周二人民幣再急跌，相信港股及A股亦難逃厄運。



他認為，投資者現時毋須過於悲觀，畢竟市場上仍有許多影響大市走勢的因素。投資部署方面建，他建議以短炒形式、設定目標價買賣，並選擇一些與指數波動有密切關係的股票如騰訊控股(00700)、友邦保險(01299)等。他估計，恒指很大機會跌穿28,000點，未來於27,600點有支持，28,800點有阻力。



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