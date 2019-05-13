美股道期挫逾300點　歐股個別發展

中美貿易摩擦未見緩和，美股道指期貨跌314點。歐洲股市三大指數個別發展，英國富時100指數升0.16%，報7,214點；德國DAX指數跌0.17%，報12,039點；法國CAC指數持平%，報5,328點。



外國傳媒引述消息指，日產汽車拒絕了雷諾提出的合併建議，後者股價挫1%。



鋼鐵公司Thyssenkrupp放棄了分拆其電梯、汽車零件等業務的重整計劃；較早前，該公司與印度同業Tata steel的合併計劃亦因監管機構的反對而未能成事。Thyssenkrupp股價挫5.7%。



法國眼鏡公司EssilorLuxottica表示，已解決了管理層合作糾紛。該公司是由法國的Essilor及意大利的Luxottica合併而成，惟雙方此前一直就公司的管治權而爭執。EssilorLuxottica升逾3%。



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