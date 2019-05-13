港股格局：周二或追跌500點　投資者宜觀望

美股道指期貨愈跌愈深，港股周二(5月14日)開市走勢如何？協同博勤金融行政總裁曾永堅指，貿易戰有惡化迹象，料恒指會下試28,000點，但也不致於太悲觀。



他補充，若果美國確定再向總值3,250億美元中國貨加徵關稅，則會包括電子產品等在內，直接打擊美國民生消費及經濟，所以相信實施的機會未必很高。惟股市短期仍會聚焦貿易戰氣氛，故恒指會處於弱勢，部分股份如即將公布季績的騰訊控股(00700)及公用股如港燈(02638)等，皆相對股市強勢，投資者可伺機吸納。



晉裕投資研究部董事總經理林偉雄表示，周一滬綜指跌逾1%，認為恒指周二開市後亦會跟跌300至500點左右。事實上，貿易談判不會一帆風順是意料之事，相信日後仍會有一番拉鋸，更重要的是美國總統特朗普會否再「出口術」。



他建議，投資者現時要小心操作、嚴守止蝕，在雙方未有「反枱」的情況下，料恒指於27,500點有支持，月內維持上落格局，波動較大。



個股方面，內銀股即將進入除淨期，若投資者想收股息，他建議，考慮一些股息率有近5厘的股份作短線部署。另外，要小心一些對人民幣匯價較敏感的股份，一旦談判失敗，將影響人民幣走勢，故投資內地汽車股及5G概念股要格外小心。

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