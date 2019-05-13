貿戰升級：中國要落實對美報復措施有難度？

外國傳媒報道，在美國宣布上調2,000億美元中國進口貨品關稅稅率至25%後，中方揚言「不得不報復」，惟至今暫未公布相關措施。



過去50多年一直致力於研究中國問題、在美國有「中國通」之稱的前總統克林頓時期官員謝淑麗(Susan Shirk)說：「我會預期中國報復，並會盡可能是對等的措施，相信涉及的不單止美國進口貨品。我認為我們的農民及輸出中國的農產品將會成為目標，因他們是特朗普政治上需要照顧的人。」



除了農業品，她估計，美國在華企業會受到壓力，有關於進口的款項兌現及銀行相關審批會拖慢下來。她說：「如果中國不報復，將會感到極之驚訝。」



當然，中國的另外一些報復措施包括人民幣貶值及拋售持有逾1萬億美元的美國國債。不過，謝淑麗認為，目前中美正處於一場公開的「懦夫博弈」(the game of chicken)，雖然中國有不少報復措施可以選擇，但要落實執行有相當困難。



「懦夫博弈」是博弈論的一個概念，情況猶如兩名車手沿着一條直線相對而行，相撞前首先轉向的一方被認為是「懦夫」，另一方則勝出。由於英語中常使用「chicken」來形容膽小的人，所以該博弈被稱為「the game of chicken」。

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