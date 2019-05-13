貿戰升級：傳中方「鷹派」佔上風　中美更難達協議

外國傳媒報道，中美貿易談判明顯陷入僵局，雖然雙方試圖淡化局勢，並強調談判未破裂，希望穩住股市，但由於雙方信任已崩潰與分歧擴大，主要問題不太可能在短期內獲得解決。



有消息人士透露，雙方爭議的核心之一，在於如何及何時取消現已加徵的美國關稅，中國甚至揚言要退出談判。更重要的是，除了美方「鷹派」抬頭，美國官員也相信，中方「鷹派」也取得上風，讓雙方的原則性分歧正在擴大。



事實上，美國總統特朗普表示，美國完全處於「自己想要的位置」。與此同時，中方也稱，由於美國出爾反爾進一步加徵關稅，導致磋商未達成果，責任完全在美方。這意味着雙方都是「鷹派」。



目前市場正等待兩個消息：一是中國報復措施；二是美國周一(5月13日)將公布對中國進口貨品「晒冷」徵稅的具體詳情。

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