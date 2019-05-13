小心爆發全球貿戰！特朗普數日內決定汽車關稅

外國傳媒報道，美國總統特朗普會於5月18日(周六)前，決定是否開徵汽車關稅。一旦落實，歐盟及日本將會首當其衝，經濟恐短期內步入衰退。



歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmstrom)最新表示，若美國加徵汽車關稅，歐盟會立刻報復，並透露下周將與美國貿易代表萊蒂澤會面。



不過，她預期，白宮很可能不會在本周宣布對歐盟加徵汽車關稅，先前宣布的5月18日「限期」很可能會延長，因他們正聚焦在中美貿易談判。當然，歐盟亦已做好最壞打算，確認了一份針對美國200億歐元商品的關稅清單。

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