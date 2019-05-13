外資大行降人民幣匯率預測　或將下試6.95關

中美貿易風險持續，在岸及離岸人民幣急跌數百點子，高盛、摩根士丹利、摩根大通等多間大行，近期紛紛下調人民幣匯率預測，有大行更料第三季跌至6.95兌每美元關。



高盛為一眾大行中最悲觀，認為中美兩國關係不穩，將持續拖累人民幣表現，並狠削第三季匯率預測，由6.65下調至6.95，即殘至每百港元兌88.76元人民幣。



摩根大通分析指，中美貿易紛爭加劇及調高貨品關稅的消息，將會繼續拖累人民幣轉弱，將第三季預測由6.68下調至6.9，直到第四季回升至6.8。



摩根士丹利將第三季度，由6.57兌每美元下調至6.72，但長遠而言不會持續疲弱，假如中美貿易緊張局勢得到解決及內地經濟開始復甦，將有助人民幣反彈，估料年底將會轉強至6.6水平，



大摩又指，由於美國以外的經濟體增長理相，同時各國央行持鴿派立場，依然看好新興市場匯率前景。高盛則仍然相信，中美兩國於未來數仍會達成共識，內地政府亦會推相應政策維持穩健經濟增長。



招商銀行首席外匯分析師李劉陽認為，中美摩擦短期內或進一步加劇，料美方進一步施加各種壓力，令市場情緒轉壞，現期望中美於5月內的談判，及下月雙方的領導人於G20會議能否達成共識。惟他認為中方可以做出的讓步空間並不多，談判的進展取決於美方的態度。

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