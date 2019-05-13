虛擬銀行鬥快搶閘　專家︰兩大保安難題待解！

八家虛擬銀行搶先將於年內鬥快開業，具本地銀行網絡保安經驗的Forcepoint亞太區技術總監譚偉基直言，市民要有心理準備，不排除有虛擬銀行的開業後的保安系統「出事」，提醒業界盡快解決兩大保安難題，包括加強遙距認證技術及處理客戶數據資料。



虛擬銀行將不設任何分行，意味不論開戶、存取款項、貸款等服務，一律只限於手機或網上平台完成。事實上，已有部分傳統銀行亦能提供「純網上」服務，但礙於保安理由，高風險的交易活動仍限於分行內完成。



過去金管局在港已推出電子錢包，及跨行轉帳平台「轉數快」等全新金融科技，惟不時被揭發各種安全漏洞。譚偉基認為，虛擬銀行在港為全新產物，風險自然較一般傳統銀行高，開業後「甩轆」亦無可避免。



●雙重認證增信心

為加強客戶對虛擬銀行的信心，譚偉基建議業界，虛擬銀行日後高風險交易上，必須要使用雙重認證(2FA)技術，如要求客戶每次交易時，都必須使用兩組完全不同的密碼登入。



他建議，可分別引入一重生物認證，如指紋解鎖或面型識別，能快速完成認證過程，可大幅提用戶體驗。惟近年出現大量生物認證冒認技術，建議多加一重「純數字」的交易密碼作為第二重關口，技術有如銀行現時使用的保安編碼器技術。



另外，他認為虛擬銀行可利用人工智能技術偵查可疑交易，假如戶口於海外登入或交易量突然大增等情況，便應即時向客戶經電子渠道發出保安通知，並額外進行第三重身份認證，才允許相關的金融活動指示。



開戶方面，則可使用市面流通的遙距開戶技術，主要需客戶上載身份證及自拍圖片等，並由後台員工完成資料核實，相對簡單快捷。



保護及處理客戶資料為銀行最重要一環，八家發牌機構中不乏本地銀行背景，譚偉基相信，相關機構很大可能會沿用銀行現有的數據資料庫，料其資料外洩風險相對較低。然而部份科技公司則無相關經驗，據外國虛擬銀行例子，此類公司有機會與第三方雲端供應商合作，意味資料被攻擊的機會亦相當較高。



●業界憂網絡攻擊

據Forcepoint網絡保安研究數據披露，400間被調查的亞太區企業中，有35%企業過去一年曾最少遭遇一次網絡安全事故，逾六成企業更認為網絡攻擊增加嚴重阻礙數碼轉型。



他又建議，發牌機構有需求增加保安系統透明度，例如銀行可主動向客戶解釋銀行以何種方式處理數據，或披露部分已獲得的國際保安認證評級等。



至於市民開立戶口前，他建議可事先查明銀行的營運背景，及其私隱條款安排，才決定是否將大批資金存入虛擬銀行，以保障個人利益。

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【勢搶傳統銀行生意】

香港金融管理管至今共發八個虛擬銀行牌照，有望最快於今年內開業。高盛最近發報告指，隨着新競爭者加入銀行界，估算約搶去本地傳統銀行約三成收入；但有分析指，由於虛擬銀行的營運開支大，料業界未必會觸發不理性的存息「價格戰」。



高盛指出，虛擬銀行開業後將會搶佔港銀約150億美元(約1,170億港元)的收入份額。其中龍頭大行滙豐銀行更會被奪去30億美元生意，旗下恒生銀行(00011)則會被搶約17億美元。



花旗則看得更悲觀，認為虛擬銀行對本地銀行未來十年的威脅，或令業界流失高達180億元的收入，並以支付、存款及財富管理等業務承受最大衝擊。尤其本地銀行數碼化發展步代相對落後，如於科技項目上的投資遠低於環球同業等。



報告提到，截至今年上半年，香港零售銀行收入規模為1,819.85億元，惟四大港銀的存款份額已較2005年縮減超過5%，隨業界趨向數碼化發展，預計情況會進一步惡化。



值得留意是，金管局一次過發出多個牌照，市場形容銀行界即將踏入「競爭最激烈的一年」，甚至釀成不理性的「割喉式」搶客潮，擾亂現時傳統銀行業的營運生態。



華僑永亨銀行則認為，儘管虛擬銀行需要推各優惠吸納存款，但礙於仍需保持合理的淨息差，以維持一定的盈利能力，估計不會將存款利率推升至不合理水平，但坦言仍有部分存款由會陸續由傳統銀行，轉移至虛擬銀行體系。



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