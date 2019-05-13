貿戰升級：美國大豆價格跌至逾十年最低

外國傳媒報道，隨着中美貿易戰升級，有分析指大豆將是中方報復的主要措施，拖累美國大豆期貨價格連日下挫，周一(13日)跌至10多年低位。



美國芝加哥期貨交易所最活躍的大豆合約跌0.8%，至每蒲式耳8.03美元，早前一度跌穿8美元關口，低見7.99美元，創2008年12月以來最低。



粟米及小麥價格同樣下挫。其中，粟米跌0.6%，至每蒲式耳3.49美元；小麥跌0.7%，至每蒲式耳4.22美元。



除了貿易戰可能打擊需求之外，另一個壓力來自「豐收」。美國農業部上周五(5月10日)預測，美國大豆、小麥與粟米的供應量將超過預期。

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