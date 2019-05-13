退休無憂：夫妻檔環球置業　50歲就印印腳

夫婦在同一職場上打拼，在全球擁有多個物業，並能提早於50歲退休，絕對羨煞旁人！今期《退休無憂》以夫妻檔上陣，但二人退休生活截然不同，太太Jeanne重拾兒時當畫家的夢想，丈夫Teddy在職場退下火線後竟感到有點失落，坦言要「學習退休」。



謝氏夫婦育有兩名兒子，一家過着無憂無慮、幸福美滿的生活，二人認為，全憑運氣及把握各種機會，才能成就這一切。回想當年，Teddy於香港大學修讀經濟及哲學，畢業後有意投身金融行業，首選銀行業，惟當年若不是主修金融相關的科目，要投身銀行界有難度。



●曾於美企負責商品交易

回顧80年代，香港大學畢業生相當吃香，容易獲公司或政府機構聘請，「鐵飯碗」的薪酬亦達9,000元，但他卻為了圓金融夢，竟選擇了一份月薪僅約2,500元的工作，就是在投資公司從事倫敦金投資。



不過，Teddy及後發現倫敦金買賣不太適合自己，故不足三個月已轉行從事貿易。他在日資公司工作了一段時間，其後轉到美國大型企業Cargill工作，負責大宗商品貿易，如鋼鐵。大宗商品貿易訂單涉及金額由數百萬至過億美元不等，除市場推廣之外，亦要時刻關注商品價格波動，並作期貨對沖，在大學所學知識統統都能應用在工作上，亦能滿足他對金融業的熱誠，所以工作時頗有滿足感。



●人棄我取 北上覓商機

Teddy亦慶幸獲得上司的賞識及重用，一晃眼已工作超過廿載。更幸運的是，他在公司覓得一生最愛，就是太太Jeanne。



Jeanne自小熱愛藝術，油畫、中國畫皆精，一直希望能將興趣變成職業，惟當年藝術行業不被看重，當畫家會被視為沒有前途。她回想：「興趣唔可以當飯食，大學選科經過理性與感性的抉擇後，只好帶着不捨的心情放棄修讀美術，選擇修前途甚佳的會計科。」



他倆年紀相若，先後入職Cargill，在不同部門工作。雖然在工作上未有太多合作，但緣份把他們牽在一起，二人交往三年後結為夫婦。



丈夫負責貿易，太太則於財務部工作，兩夫婦在同一間公司工作理應相當甜蜜，每天一同上班及下班，見面時間較多。但他們擔心一旦公司不幸倒閉，二人將共同失業，對於一個家庭而言風險甚高，因此男方決定另尋高就。



剛巧舊公司向他招手，以高薪聘請他回巢，成為公司管理層。作為中國人，能在一間美國公司擔任管理層確實不容易。另一邊廂，太太亦獲擢升為華南區財務總監，兩人事業衝上高峰。



兩人亦願意作出新嘗試。Teddy稱，在2000年開始，香港的經濟增長逐漸放緩之際，內地卻急起直追，幸好他們早已打入內地巿場，發掘另一個創富天地，正好能集天時地利。Jeanne憶述奮鬥經過，指其實那時內地相當落後，衛生環境欠佳，交通配套亦不完善，工廠之間的車程會長達一整天，舟車勞頓，以致甚少港人願意北上工作。



不過，二人均認為這是難得的學習機會，有助工作發展，故願意頻密到內地工幹，平均一個月內出差佔兩至三周，亦花了一段時間去適應新事物。事實證明他們的選擇正確，抓緊發展機會，令事業更上一層樓。



●加薪和味 努力投資增值

他們坦言，80、90年代香港經濟起飛，工作機會較多。當年他們兩人年年升職加薪，每年加薪幅度達10至15%，有一年更達40%。隨着職級及薪酬上升，他倆又不揮霍，自然能「密密搵、密密儲」，加上投資有道，所以能提早在50歲退休。



●沙士換樓海嘯買物業

無論在任何一個年代，「先置業後結婚」這個概念在中國人的社會可謂根深柢固，二人結婚時已成功置業，在荃灣買入一個單位，當時樓價約百多萬元，繳付兩成首期。隨着事業發展如意，兩人認為供樓可當儲錢，所以一邊儲子彈，待樓價下跌時入市。



在2003年，當大部分人視沙士為世界末日，但他們認為，樓價若因疫症下跌，隨後一定會回升。



他們決定沽出將軍澳的自住物業，即使蝕讓亦在所不惜，一定要趁低換樓，以低價買入九龍塘物業；隨後，他亦以同樣信念在2008年的金融海嘯趁機買入物業。



現時除自住的西貢獨立屋外，他們亦在內地及海外擁多個物業，包括英國及美國；Teddy鍾情地產投資，除工廈外，亦有買入地產相關基金以及地產股。



現時夫婦總資產比例中，保險及物業共佔約50至60%，其餘為定息投資，如債券及年金，年金僅佔約5%。他倆各自有投資年金的安排，分期及一筆過供款也有，部分需在60歲後才能提款，當初投資年金也是認為該類投資不花腦筋，可在年老時留下備用資產，受益人則為下一代，作一小部分的遺產安排。



●盡早計劃人生藍圖

二人對退休的定義，以前及現在的想法也大有不同。太太退休後開始追尋幼時的夢想，就是畫中國畫，且畫功愈來愈精湛，深得朋友讚賞。而Teddy退休後卻尋找不到以前在事業上得到的成功感。



他們認為，在退休之後擁有富裕的生活只是其次，有滿足感的退休生活才最重要，建議大家應該早一點籌備退休後的生活，同時不要在年輕時百分百投入在工作，要在工作與生活取得平衡，培養個人的興趣以及設法擴大自己的社交圈子。



而兩公婆衣食無憂，子女要給予家用嗎？他們稱，家用是子女報答父母養育之恩的象徵，對家庭的責任，所以就算家庭富裕，子女也要乖乖奉上家用呢！

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/