孖妹S檔案︰靠抗逆秘技　五月唔使窮

上個禮拜一港股跌近千點都未夠喉，周四(9日)又一度大跌700幾，侵侵幾句就玩殘咗個市，我哋散戶只可以希望「五窮六絕七翻身」！背後係咩無形法力促成跌市其實唔重要，孖妹只關心自己嘅投資係贏定輸。所以今期就問吓各門派魔術師有乜心得，點樣做到五月窮但我唔窮！



盧：ASC分析系統創辦人 盧駿匡

劉：大華繼顯聯席董事 劉君明

蔡：香港程式交易研究中心總裁 蔡嘉民

洪：中國通海證券投資組合經理 洪龍荃

聶：富途證券分析師 聶振邦(聶Sir)

梁：散戶 梁博文



Kitty：過去10年港股五窮月有7次跌市。點到你唔驚？



盧：原因可能係同過咗業績期，少咗炒作；又或者同迎接除淨，賺息蝕價有關。但如果睇多十年，五窮月出現嘅機率又唔係咁大嘅。



Kitty：五窮月有咩先兆？



盧：我會睇市底，即比較強勢股及弱勢股嘅比例。強勢股指股價短線有上漲趨勢嘅股份，其中一個指標係其十天平均線高過其二十天平均線。而弱勢股則指股價短線有下跌趨勢嘅股份。如果市場上有七成強勢股，三成弱勢股，咁就應該唔會有五窮。不過5月6日港股轉弱，弱勢股數目多過強勢股一成，股市抵抗力大減。再者，港股喺今年首4個月升多咗，所以我都認同港股短期內要調一調整。



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【1、炒期權對沖大市起跌】

彩兒：咁我哋可以點抵禦？



劉：港股跌一千點嗰日，一張認沽期權回報可以逾十倍。我建議買入遠價期權，希望發生極端事件令股市暴升暴跌時，可以對沖或獲利。期權嘅特性就係本金少，槓桿大。就算買錯，損失都唔多，仲好容易畀你嘅股票利潤所抵銷。聽講亦有唔少人每月買入俗稱「恐慌指數」嘅VIX指數認購期權長倉，跟住贏一次就冚番晒之前嘅虧損。



盧：上個禮拜一，恒指一度跌超過一千點，我就喺當日收市買入，翌日升番百幾點時沽出。因為當日股份接近全線下跌，而且成交額超過一千三百億元，我覺得係極端情況，令市場恐慌而出現錯價，所以就博第二日會反彈。另外，上個禮拜三，外圍市況唔差，但港股出現裂口低開，所以我即時買入博補裂口，然後成功喺29,156點食胡。



Kitty：睇啱晒，應該好和味喇！



盧：我喺市況唔明朗嘅時候，通常會保守啲，唔會諗賺錢，而係諗點樣減低虧損風險，但有時都會有幾個百分點嘅進帳。不過，同過去平均兩成的年回報相比，就係微不足道。兩周前，我見個市轉差，已減持股份，增加現金至四成。同2018年2月至5月中旬一樣，當時市場上弱勢股多，我先食胡套現。



Kitty：咁今個月實際操作可以係點？

盧：投資者可買入熊證或認沽期權做淡，目標價望28,000點。到價後，再買入重磅股。若恒指出現裂口未補回，而強勢個股例如騰訊控股(00700)及友邦保險(01299)亦有裂口，就可追入博其率先反彈補裂口。



蔡：另外，亦可以喺五窮月做馬鞍式期權長倉，博波幅擴大。馬鞍式期權長倉即係買入同一數量、到期日及相同行使價的認購及認沽期權。若後市出現單邊市，引伸波幅上升，就有望賺到錢。其風險有限，最多都係蝕期權金。



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【2、五月份買美元勝算高】

彩兒：港股五月唔掂，咁Sell in May又有幾成真？



蔡：逢五月沽美股又真係幾好賺。如果喺過去十年，投資者每逢10月1日買入標普五百指數，4月30日沽出，回報逾八成，即每年平均賺8%。除咗2009年時因金融危機，美股3月見底外，無一年唔賺，命中率近100%。



彩兒：過去十年，無論係美股道指定係標普五百指數，佢哋10月至4月嘅表現，有八年都跑贏緊接住嘅5月至9月表現。



蔡：另外，5月睇好美元勝算亦高。過去十年，美元喺5月份有8年都升，所以沽歐元兌美元，命中率有八成，平均升逾1.77%。比較各個月份過去十年表現，5月最標青。



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【3、炒股唔炒市 滙控看俏】

聶：我一向炒股唔炒市。睇番過去四年我喺五月份嘅選股表現，截至每年7月底，除咗2017年平均每次回報得18%，其餘三年都有逾五成進帳。2017年5月份成績相對差，因為該年首4個月升幅強勁，所以較難搵低價股，但截至年底，平均回報率都提升至45%。而2017年同今年情況類近，所以今個月都要審慎選股，並且要耐心等候，就可獲理想成績。



Kitty：有咩5月入市妙計？



聶：派息高、股價低波幅及成交量少都係選股條件。我睇好滙豐控股(00005)，因為年內股價都跑輸大市，可望追落後，加上佢派高息及股價波幅低，都增加其吸引力。但我無話銀行股好，因我好少揀買咩板塊，反而我就有避開某板塊。今個月中美貿易談判增添變數，我會避開5G、航空及出口等股票。



彩兒：最近市況唔穩定，新股係咪無運行？



聶：又未必。上周三上市嘅中國光大水務(01857)，股價曾跌穿招股價，防守力強。而香港公開發售部分僅錄1.43倍超額認購，貨源歸邊，股價有望爆上。另外，上月底上市嘅申萬宏源(06806)，截至上周五股價較上市價跌逾11%。而一般買入股價愈殘嘅股票，贏面愈高。



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【4、宜增持現金 提早避險】

洪：今年4月我已發現股份升勢唔全面，所以我操盤嘅基金早已減輕倉位，沽出部分周期性股份，包括工業及資源股，令現金水平增至逾三成。因提早避險，暫時5月回報都跑贏恒指。上年5月我揀中教育及醫藥股，回報都係跑贏大市。



其實我無刻意喺五窮月避險，會評估當時市況而做投資部署。上個禮拜中美貿易談判再添變數，我就重新審視貿易戰敏感股，例如萬洲國際(00288)及中芯國際(00981)，而兩股已清倉。另外，基金仍持有創科實業(00669)，因覺得估值唔貴，而上年股價亦無咩受貿戰影響。至於原本想再追入嘅股份，我就決定停一停，諗一諗。





梁：五窮月我會更謹慎入市！但入市策略喺邊個月都無咩大分別。我主要用技術分析選股。第一，留意股價二十天線有無穿五十天線。第二，股價係咪連續兩日喺中軸及上軸之間。



第三，將過去20日嘅股價拉條曲線，如下一個理論位置低於實際股價，相信強者愈強嘅我會考慮買入。所以我喺2018年3月起分段買入，並於7月分段沽出金蝶國(00268)，賺逾一成。

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