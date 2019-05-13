樓價UPDATES︰元朗5月二手成交按月飆六成

剛性需求推動下，買家入市積極，元朗區5月二手買賣按月增逾60%，區內溱柏四房單位售價逾千萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●柴灣杏花邨24座中層2室，實用面積約499方呎，兩房設計，長線投資客見單位間隔實用，即以888萬元入市，實用呎價約17,796元。



●北角富慧閣高層B室，以約1,460萬元易手，實用面積696方呎計，折合呎價約20,977元，新買家為同區用家。



●西半山豫苑2座頂層覆式戶，實用面積1,297方呎，另連約693方呎平台及394方呎天台，望山景，以約3,688萬元成交，實用呎價約28,435元。



●西半山帝豪閣C座極高層2室，實用面積1,196方呎，套三房間隔，享全維港海景，以3,400萬元易手，實用呎價28,428元。



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九龍區



●牛頭角百富閣高層A室，實用面積305方呎，兩房設計，望少量海景，原叫價約495萬元，經議價後減至478萬元成交，減幅約3.4%，新買家購入作長線投資用途，實用呎價15,672元。



●何文田帝庭園5座中層B室，實用面積1,190方呎，套三房設計，另設工人套房，議價後以2,500萬元連車位成交，實用呎價21,008元。



●奧運站柏景灣8座低層G室兩房單位，實用面積約466方呎，以約24,000元放租兩個月，議價後減價2,500元，以21,500元租出，實用呎租約46.1元。



●奧運站凱帆軒2座低層F室，兩房間隔，望海景，實用面積約426方呎，以約24,000元放租1個月，減價1,500元，獲外區客以22,500元承租，實用呎租約52.8元。



●大角咀港灣豪庭2座中層H室，兩房間隔，3月初叫價約700萬元放盤，終獲新盤向隅客以675萬元購入，實用面積321方呎計，折合呎價約21,028元。



●大角咀奧柏‧御峯5月至今暫錄約2宗買賣，其中1座高層G室，實用面積274方呎，開放式設計，以599萬元易手，實用呎價21,861元，新買家為上車客。



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新界區



●元朗區5月迄今錄得約65宗成交，較上月同期增逾6成，包括溱柏5座高層D室，實用面積950方呎，四房連套房間隔，新近以1,080萬元沽出，實用呎價11,368元。



●屯門居屋翠寧花園5座低層A室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，區內綠表客因方便子女在區內上學，決定以未補價第二市場價365萬元購入自用，實用呎價6,166元。



●屯門市廣場4座高層K室，實用面積393方呎，兩房一廳間隔，日前獲區內客一次過預繳半年租金，以每月約11,000元承租，實用呎租約28元。



●屯門居屋兆麟苑L座低層7室，有外區綠表客已睇樓一段日子，終以未補價第二市場價約480萬元購入，實用面積645方呎計，折合呎價約7,442元。



●馬鞍山中心4座中層B室，兩房間隔，議價後以638萬元易手，以實用面積375方呎計，折合呎價17,013元。



●沙田欣廷軒5座中層H室兩房單位，實用面積393方呎，以762萬元易手，實用呎價19,389元。



●沙田第一城本月暫錄約10宗成交，最新錄22座中層C室單位，三房間隔，以812萬元易手，實用面積484方呎，折合呎價16,777元。



●粉嶺綠悠軒1座低層Ｈ室，實用面積約433方呎，兩房間隔，放盤僅一星期，以558萬元成交，實用呎價約12,887元。

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