特朗普：中國不應該報復　只會變得更糟糕！

美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「美國消費者沒有理由支付今天對中國生效的關稅。最近有證據表明，美國只支付了4個百分點，中國則支付了21個百分點，因為中國對產品實施了大量補貼。」



他又說：「關稅可以完全避免，只要你的產品來自非關稅國家，或者你在美國境內購買產品(最好的主意)，這是零關稅！許多受到關稅影響的公司將離開中國，前往越南和其他亞洲國家，對中國非常不利，對美國則非常好！不過，中國多年來一直利用美國的優勢，令他們領先一步(我們的前任總統沒有做好工作)。因此，中國不應該報復，只會變得更糟糕！」

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