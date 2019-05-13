【產經專題】香港恐失落全球IPO冠軍　原因係...

香港或再與全球新股集資冠軍寶座失之交臂！據外電統計，截至上周二(5月7日)止，納斯達克交易所以約110億美元(約858億港元)集資額，遙遙領先其他各大交易所，香港交易所(00388)今年暫時集資40億美元(約312億港元)，排名第三位。



回顧2014及2015年度，港交所分別以340億美元及250億美元集資額躋身全球冠軍。惟至2017年，紐約交易所及上海交易所紛紛爬頭，集資額回落至160億美元的港交所只落得個季軍位置。不過，受惠中國鐵塔(00788)、小米(01810)及美團點評(03690)等集資數百億元的巨型新股來港上市，港交所2018年度新股集資額共錄得360億美元，力壓紐交所重奪的新股一哥地位。



●集資規模縮水

今年因為缺乏大型新股，令香港新股市場失色不少。據《東網》統計，去年全年及今年至今集資10億元以上新股數量佔比均為約兩成。不過，計及集資300億至500億元的鐵塔、小米及美團，去年全年集資30億元以上的新股多達21隻，支撐着整個新股市場。反觀年初至今，集資超過30億元的只有內地券商申萬宏源集團(06806)，集資多於10億元的10隻新股平均集資23.7億元，遠較去年度同規模新股平均集資超過60億元為低。



●新經濟股表現不佳

外電分析指，港交所去年進行上市改革，允許同股不同權新股及未具盈利的生科企業上市，原本應為市場增加吸引力。然而，新經濟科技企業上市後股價表現不佳，本地投資者避而遠之；反而在美國上市的新股獲得融資機會較多，例如去年7月上市的拼多多，於今年2月便透過後續公開發行(FPO)，籌得約12億美元。



安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮表示，「大嘢(巨型新股)喺邊，嗰個市場(集資額)就勁」，故香港難以「年年都第一」。他坦言，初創或新經濟企業選擇上市地考慮多項因素。現時企業在美國上市可以得到更好估值，而當地市場對初創企業務模式更熟悉，在這些方面，現時美國市場仍優勝於香港。他認為，香港需要在人才吸引或培育上，增加更多資源，以增強自身競爭力。他並期望「新股通」能盡快推出，令香港成為連接國際和中國市場的橋樑。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm